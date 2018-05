Charles Aznavour doit annuler trois concerts supplémentaires après sa fracture

Retour sur scène prévu à Londres fin juin

"Suite à une fracture de l'humérus causée par sa chute le 12 mai , Charles Aznavour a le bras gauche dans une attelle qu'il devra garder plus longtemps que prévu. Les médecins lui ont prescrit un arrêt supplémentaire qui l'empêche de reprendre le cours de sa tournée mondiale pour ses concerts à Monaco (5 juin), Aluna Festival (16, en Ardèche) et Palmanova (23, en Italie)", indique le communiqué.Le chanteur de 94 ans avait déjà dû annuler ses représentations du mois de mai au Japon et en Ouzbékistan. Si ces concerts vont être reportés à des dates ultérieures, ce n'est pas encore le cas pour les trois du mois de juin. Charles Aznavour devrait donc être de retour sur scène le 30 juin à Londres au Royal Albert Hall. Suivront des dates à Marbella (14 juillet), Cologne (4 août), Pula en Croatie (16 août), Tokyo (17 septembre), Osaka (19), Kiev (20 octobre), Bruxelles (26).En fin d'année, une mini-tournée l'attendra en France : à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (8 novembre), Tours (17), Saint-Etienne (4 décembre), Rouen (7), Dijon (11), Strasbourg (15).En avril, l'artiste, qui fête ce mardi ses 94 ans, avait été contraint d'annuler un concert à Saint-Petersbourg après s'être fait un tour de reins lors des répétitions.