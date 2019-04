"Ces gens-là" : l'hommage à Jacques Brel de Lavilliers, Faithful, Dutronc, Zaz...

Un artiste hors-norme

Le Maxi "Ces gens-là" de Jacques Brel, sorti en 1966 © Barclay

Brel a innové non seulement en tant qu’auteur, avec des thèmes abordés jusque-là en littérature, mais il était aussi un interprète phénoménal, l’acteur de ses chansons. Pour moi, il est un mélange de Bob Dylan et de Stephen Sondheim, une personnalité théâtrale et dramatique, poétique et profonde Larry Klein, réalisateur de l’album hommage

La pochette de l'album hommage qui sort le 5 avril © Yann Orhan

Des versions revisitées en live

Thomas Dutronc interprétant "Vesoul" au "Grand Studio RTL" le 29 mars 2019

Jacques Brel. Un nom mythique dans l’histoire de la chanson française. Même si comme Adamo, Arno, Lio, Axelle Red, ou dans d’autres domaines Hergé, Peyo, François Damiens, Benoît Poelvoorde...il était belge. Un artiste qui a vécu passionnément son art, sans tricher, jusqu’à abandonner la scène quand il a senti qu’il ne vibrait plus autant qu’à ses débuts. Un touche-à-tout qui s'est essayé avec bonheur et succès dans le jeu d'acteur, un peu moins dans la réalisation. Ses rôles dans "L'Emmerdeur", "L'Aventure c'est l'aventure" ou "Les risques du métier" restent encore aujourd'hui presqu'aussi célèbres que ses magnifiques "Ne me quitte pas", "Le plat pays", "Amsterdam", "Quand on a que l'amour", et "Ces gens-là", qui sort en 1966.Difficile de s'attaquer à une telle référence. Mais plusieurs chanteurs et chanteuses s'y sont risqués dans le disque réalisé par Larry Klein, qui sort chez Decca ce 5 avril. Il porte ce même titre incontournable du répertoire du grand Jacques, avec une pochette qui rappelle inévitablement l'originale.La chanson "Vesoul" et son fameux "chauffe, Marcel" (adressé à l'accordéoniste Marcel Azzola, décédé en début d'année ) est ici reprise par Thomas Dutronc , dont le père est cité dans les paroles. D'où une interprétation savoureuse lors de l'émission "Le grand Studio RTL" enregistrée le 29 mars, à mi-chemin entre Jacques Dutronc et Gainsbourg, et qui a donné lieu à plusieurs clins d'oeils : "chauffe Marc", "je hais le jazz manouche", et "t'as voulu voir Jean-Jean".

Toutefois, cette ambiance jazzy et feutrée était réservée au live, la version studio s'éloignant beaucoup plus de l'originale avec son orgue soul-blues qui remplace l'accordéon.

De son côté, Gauvain Sers s'est attaqué à un autre classique : "La valse à mille temps". Il l'a interprétée également dans cette même émission. Le piano est virevoltant, la guitare sobre, mais l'intensité est bien là.

Gauvain Sers interprétant "La valse à mille temps" au "Grand Studio RTL" le 29 mars 2019

Des arrangements studio très travaillés

Je suis un familier de Brel depuis toujours. Je n’ai surtout pas cherché à reproduire des classiques enracinés dans la culture française mais à proposer de nouvelles versions, différentes et actuelles, tout en restant au plus près du coeur Larry Klein

Le disque a été réalisé par Larry Klein, producteur réputé et récompensé quatre fois aux Grammy Awards. Les orchestrations sont finement ciselées et apportent une couleur nouvelle à ces morceaux mille fois entendus. Une des caractéristiques du chanteur Jacques Brel était de s'emporter très souvent dans un lyrisme flamboyant. Impossible de rivaliser. Aussi, plusieurs des reprises ont opté pour une sobriété assumée avec des instrumentations modernisées mais discrètes. Carla Bruni a choisi "Quand on a que l'amour", autre monument, mais préfère rester dans la retenue, plutôt que l'éclat dont Brel faisiat preuve.

Carla Bruni reprend "Quand on n’a que l’amour"

Même impression pour "Amsterdam". La chanson, jamais enregistrée en studio par Brel, avait déjà été traduite en anglais, et interprétée par David Bowie à la BBC en 1970. L'icône féminine de la pop britannique, Marianne Faithfull, reprend cette traduction, avec moins d'emphase que Brel et Bowie, mais l'orchestration accentue le registre dramatique.

Marianne Faithfull reprend "Port Of Amsterdam"

Lorsque des chansons sont inscrites à ce point dans l’imaginaire, on en connaît tous les détails : je voulais inviter à redécouvrir leur puissance et qu’elles étonnent encore Larry Klein

Gageons que le casting multi-générationnel et pas uniquement francophone attirera les jeunes générations vers la musique de cet immense artiste qu'était Jacques Brel.

La tracklist 01. Thomas Dutronc - Vesoul

02. Gauvain Sers - La valse à mille temps

03. Marianne Faithfull - Port of Amsterdam

04. Slimane - Ne me quitte pas

05. Bernard Lavilliers - La chanson de Jacky

06. Melody Gardot - La chanson des vieux amants

07. Oxmo Puccino - Il nous faut regarder

08. Liv Del Estal - L'ivrogne

09. Carla Bruni - Quand on a que l’amour

10. Michel Jonasz - Les vieux

11. Zaz - Bruxelles

12. Madeleine Peyroux - Voir un ami pleurer

13. Claudio Capéo - Ces gens-là

interprété par Carla Bruni, Thomas Dutronc, Marianne Faithfull, Claudio Capéo, Bernard Lavilliers, Oxmo Puccino, Slimane, Melody Gardot, Zaz, Gauvain Sers, Michel Jonasz, Madeleine peyroux, Liv Del Estal.