Brel : une version inédite de "Amsterdam" enregistrée en 1965 en exclusivité sur Culturebox

Disponible en maxi 45 tours à partir du 13 avril

Le Maxi 45 Tours à paraitre ce 13 avril © INA / Diggers Factory

La version la plus connue d'"Amsterdam" est celle que Brel a chantée pour la première fois, le 16 octobre 1964 à l'Olympia. Le concert étant filmé et retransmis en direct sur Europe 1, c'est cet enregistrement qui fait le plus souvent office de version "canonique" de la chanson, que le chanteur belge n'a jamais enregistrée en studio. Moins d'un an plus tard, en juillet 1965, au sommet de sa gloire, Jacques Brel passe à l'émission "Jam Sessions", enregistrée à la Maison de la Radio. Il y interprète quatre chansons : "Le plat pays", "Ne me quitte pas", "Au suivant", et "Amsterdam" avec un accompagement inédit. Pas d'accordéon, mais seulement Gérard Jouannest au piano et Pierre Sim à la contrebasse. Malgré cet arrangement épuré, le chanteur garde toute l'intensité fiévreuse du morceau.L'INA s'est associée à Diggers factory , une plateforme communautaire de pressage de vinyles à la demande, pour éditer des raretés conservées dans ses fonds. Sortent ainsi des disques vinyles exclusifs, en édition limitée et numérotée. Les titres de plusieurs artistes sont déjà parus, notamment Dalida, Barbara et Léo Ferré. Ce samedi 13 avril, le maxi 45 tours de Jacques Brel sera disponible sur Diggers Factory , à l'occasion du " Disquaire Day ". Retouvez les autres titres de la collection directement sur la boutique de l'INA