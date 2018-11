Camila Cabello remporte quatre MTV Europe Awards avec "Havana"

Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

"Cette année a été la meilleure de ma vie", a déclaré la jeune femme de 21 ans à peine, native de Cuba, qui avait ouvert le show, présenté par l'actrice américaine Hailee Steinfeld, en chantant son tube agrémenté de touches flamenco.Elle a été sacrée meilleure artiste, meilleure chanson, meilleure vidéo et meilleure artiste américaine.Et en effet, avant même ces récompenses attribuées par la déclinaison européenne de la chaîne musicale américaine, 2018 aura été une année faste pour Camila Cabello. Son tube "Havana", avec le rappeur Young Thug, a atteint la tête des ventes fin janvier aux Etats-Unis tandis que la version audio du titre, sans vidéo, a été visionnée plus de 1,3 milliard de fois sur YouTube.Fin août, elle avait déjà décroché deux des plus prestigieuses récompenses aux MTV Video Music Awards (VMA), les trophées des vidéos musicales les plus populaires aux Etats-Unis, en étant sacrée Artiste de l'année et Vidéo de l'année. En 2017, l'ex-membre du groupe Fifth Harmony avait déjà reçu le prix de la meilleure artiste pop aux MTV EMA.Hormis Cabello, la chanteuse américaine Ariana Grande, le rappeur texan Post Malone, le rappeur et chanteur canadien Drake et l'artiste britannique Dua Lipa étaient nommés pour le titre de meilleur artiste.Pour le titre de meilleure chanson, Cabello était en concurrence avec Ariana Grande ("No tears left to cry"), Post Malone ("Rockstar"), Drake ("God's Plan") et Bebe Rexha ("Meant to be"). Ariana Grande et Post Malone avaient été les plus nommés derrière Camila Cabello avec cinq nominations chacun, devant Drake et Dua Lipa, retenus dans quatre catégories.Avec deux prix - meilleure artiste hip-hop et meilleur look -, la rappeuse américaine Nicki Minaj a été l'une des protagonistes de la soirée lors de laquelle elle s'est produite deux fois sur la scène notamment avec le DJ français David Guetta et le chanteur américain Jason Derulo.Dans les autres catégories, Dua Lipa a été sacrée meilleure artiste pop, le groupe américain Panic! at the Disco meilleur artiste alternatif et Marshmello meilleur artiste électro.Grand gagnant des MTV EMA en 2017 avec trois récompenses dont celle du meilleur artiste, le chanteur canadien Shawn Mendes a remporté le titre de meilleur artiste live.La chanteuse américaine Janet Jackson, depuis plus de trois décennies sur scène, a elle été couronnée du titre d'"Icône globale", une récompense déjà attribuée lors de précédentes éditions à U2, Queen, Whitney Houston ou Eminem.Dans son discours de remerciement, la soeur de Michael Jackson a dit parler au nom "de ces femmes dont les voix ont été réduites au silence". "Je suis une de ces femmes qui ont été bâillonnées, au sens propre mais aussi émotionnellement, de ces femmes maltraitées, intimidées, de ces femmes qui ont vécu dans la peur. Je suis avec vous, vous êtes mes soeurs", a-t-elle lancé.Créés en 1994, les MTV EMA constituent l'un des deux évènements majeurs organisés par MTV, avec les Video Music Awards (VMA), qui se tiennent chaque année aux États-Unis depuis 1984.