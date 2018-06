Beyoncé et Jay-Z : les premières images de la tournée commune "On The Run II"

Set List

"Holy Grail"

"Part II (On the Run)"

"'03 Bonnie & Clyde"

"Drunk in Love"

"Clique"

"Irreplaceable" [interlude]

"Diva"/"Dirt Off Your Shoulder"

"On to the Next One"

"FuckWithMeYouKnowIGotIt"

"Flawless"

"Feeling Myself"

"Top Off"

"Naughty Girl"

"Big Pimpin'"

"Run This Town"

"Baby Boy"

"You Don't Love Me"

"Bam"

"Hold Up"/"Countdown"

"Sorry"/"Me, Myself & I"

"99 Problems"

"Ring the Alarm"

"Don't Hurt Yourself"

"I Care"

"4:44"

"No Church in the Wild"

"Song Cry"/"Manyfacedgod"

"Resentment"

"Family Feud"

"Upgrade U"

"Niggas in Paris"

"Beach Is Better"

"Formation"

"Run the World (Girls)"

"Public Service Announcement"

"The Story of O.J."

"Déjà-Vu"

"Show Me What You Got"

"Crazy in Love"

"Freedom"

"U Don't Know"

"Perfect Duet"

"Young Forever"

Pour le coup d'envoi de cette nouvelle tournée commune, qui fait suite à celle de 2014, Jay-Z et Beyoncé ont joué pas moins de 42 chansons mercredi. On sait cependant qu'ils en ont répété une soixantaine pour cette tournée, afin de varier les plaisirs. La setlist à rallonge de mercredi (à découvrir ci-dessous) pioche largement dans la carrière de chacun d'entre eux, avec quelques duos comme "Drunk in Love" ou "03 Bonnie & Clyde".Bey et Hov (leurs petits noms) sont entourés sur cette nouvelle tournée commune de 17 danseurs et 26 musiciens. Sur les écrans géants, on peut lire avant leur entrée sur scène "This Is Real Life" . Puis le couple de dieux de l'entertainment descend des ceintres, en tenue immaculée.En introduction de "Holy Grail', ils projettent des images de ce qui ressemble à leurs derniers nés, les jumeaux Sir et Rumi nés il y a un an, en juin 2017.Mais ils ne resteront pas tout le concert bien peignés et vertueux. Comme on peut le voir ci-dessous, ils savent aussi être vraiment torrides.Belle surprise avec la scène géante qui glisse comme un bateau sur l'eau et s'invite dans la salle comme on peut le voir ci-dessous sur le titre "N....as in Paris".De son "99 problems", Jay-Z fait une interprétation plus politique que jamais contre les brutalités policières, enfilant même pour l'occasion un gilet pare-balles.Beyonce montre quant à elle son côté féministe, demandant "Ladies, sommes nous intelligentes, sommes nous fortes ?".Le couple repart finalement main dans la main alors que les deux écrans proclament "This Is Real Love".