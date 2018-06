Beyoncé au Louvre : une des danseuses nous raconte les coulisses du clip

Un tournage secret dans les salons du Louvre

Rencontre avec Beyoncé, la perfectionniste.

Danser sous les yeux de la Joconde

Réalisé par Ricky Saiz sur une chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui, ce clip fou met en scène Beyoncé et Jay-Z devant les oeuvres les plus connues du musée : La Joconde, le Radeau de la Méduse, Le Sacre de Napoléon.Les différentes scènes ont été tournées deux nuits de suite, les 31 mai et 1er juin de 22h30 à 6h30 dans les salons du Louvre. De longues heures de tournage pour les danseurs. Comme tous les autres membres de la troupe, Josepha Madoki a dû s'engager par écrit à garder le secret jusqu'à la sortie de la chanson.Beyoncé a la réputation d'être une perfectionniste qui ne lésine par sur les moyens. Pour préparer son concert au Stade de France, le 14 juillet prochain, la chanteuse et Jay-Z se sont enfermés pendant un mois dans l'U arena de Nanterre pour préparer et répéter leur show. Ce perfectionnisme, Josepha Madoki l'a retrouvé au Louvre.Deux nuits complètes de tournage pour un clip de 6 minutes, c'est le prix de la perfection. Josepha, elle, a pu improviser un solo d'1 minute 30 devant Mona Lisa. Quelques secondes ont été gardées dans le montage final. Mais pour la jeune danseuse, cela peut permettre de faire connaître sa spécialité, le Waacking. Une danse venue des Etats-Unis.