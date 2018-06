"Bella ciao" : des résistants italiens à Maître Gims, la riche histoire d'une chanson culte

https://videos.francetv.fr/video/NI_1251687@Culture

La chanson des résistants italiens pendant la seconde guerre mondiale

Un matin, je me suis réveillé

Et l'envahisseur était là.



Ô partisan emporte-moi

Je me sens prêt à mourir.



Et si je meurs, ô partisan

Tu devras m'enterrer là-haut sur la montagne à l'ombre d'une belle fleur.



Et les gens, ils passeront

Et diront 'Oh quelle belle fleur'.



Cette fleur est la fleur du partisan

Mort pour la liberté. Paroles simplifiées de "Bella Ciao", version des Partisans italiens.

Le chant de lutte des mondines ?

Le matin, à peine levée

À la rizière je dois aller



Et entre les insectes et les moustiques

Un dur labeur je dois faire



Le chef debout avec son bâton

Et nous courbées à travailler



O Bonne mère quel tourment

Je t'invoque chaque jour



Et toutes les heures que nous passons ici

Nous perdons notre jeunesse



Mais un jour viendra que toutes autant que nous sommes

Nous travaillerons en liberté. Paroles simplifiées de "Bella Ciao", version des Mondines

Les Mondines, ouvrières saisonnières des rizières italiennes.

Un nouveau succès grâce à "La Casa de Papel" et Maître Gims

Reportage : N.Lemarignier / J.M. Mier / H.Horoks / L.BourduEn 1944, les partisans italiens combattent contre l'occupant nazi après la chute de Mussolini. Et "Bella ciao" est leur chant de lutte. Le refrain semble provenir d'une musique klezmer, dont la trace la plus ancienne remonte à 1919. Cette année-là, elle est enregistrée à New York par Mishka Ziganoff, un musicien tzigane originaire d'Ukraine. Comment les partisans communistes ont-ils eu vent de cette musique ? C'est un mystérieux médecin envoyé par Moscou auprès des résistants italiens qui leur aurait fait découvrir cette mélodie. Les paroles, elles, s'inspirent d'une chanson italienne "Fior di tomba". La "Fleur de tombe" va devenir la "Fleur des Partisans".Après la guerre, la jeunesse de gauche va exporter "Bella ciao" dans le monde entier lors des grands rassemblements comme le Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants à Prague en 1947. Les paroles universelles de la chanson vont lui assurer un succès international, comme l'explique Bertrand Dicale, historien de la chanson.Après la seconde guerre mondiale, en même temps que la chanson des partisans, une autre version de "Bella ciao" est apparue. Celle-ci est interprétée par Giovanna Daffini. Le texte, très différent, a été écrit en 1951 par Vasco Scansani. Ce désherbeur de rizières aurait mélangé les paroles de différents chants de lutte des "mondines" qui datent du début du XXe siècle. Les mondines, ce sont les ouvrières des rizières italiennes qui subissaient des conditions de travail particulièrement difficiles. Avec le temps, une confusion s'est installée, laissant croire que les ouvrières de 1900 avaient inspiré les résistants de 1944. Les deux versions de "Bella ciao" ont pourtant bien été créées à peu près en même temps. La chanson des mondines étant même postérieure à celle des partisans.

En 2017, la série espagnole "La Casa de Papel" diffusée sur Netflix est devenue un succès mondial. L'histoire raconte comment un groupe de voleurs sympathiques organise le braquage de l'Imprimerie Nationale de la Monnaie et du Timbre à Madrid sous la houlette d'un personnage énigmatique, "Le professeur". Retranchés à l'intérieur du bâtiment, les gangsters "résistent" à leur façon et leur chant de ralliement n'est autre que "Bella ciao".



Maître Gims accompagné de la chanteuse Vitaa, de son petit frère Dadju et de Slimane, a été l'un des premiers à surfer sur le succès de "La Casa de Papel". Sa "Bella ciao" propose toutefois des paroles différentes des versions historiques. Plusieurs DJ se sont aussi emparés de la mélodie, en laissant de côté le message politique. C'est bien le sort des grands chants populaires, comme nous le confirme l'historien de la chanson Bertrand Dicale.