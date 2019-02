Angèle : quand l'office de tourisme du Morvan détourne "Tout oublier"

La chanson d'Angèle "Tout oublier" tourne en boucle sur les radios. La chanteuse belge est nommée aux Victoires de la Musique ce 8 février, dans la catégorie album révélation, et clip de l'année. Un clip déjanté, réalisé par Brice VDH, complice de Julien Doré, et Léo Walk, jeune danseur talentueux et compagnon d'Angèle. Une vidéo qui affiche près de 50 millions de vues sur le net.