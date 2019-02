Diaporama 0 photo, 10 vidéos Par Corinne Jeammet @Culturebox Journaliste, responsable de la rubrique Mode de Culturebox

VIDEOS. Ces shows fabuleux de Karl Lagerfeld qui ont fait voyager Chanel

Publié le 19/02/2019 à 14H07

Sous la houlette de Karl Lagerfeld, les défilés Chanel prêt-à-porter et haute couture ont fait voyager journalistes, VIP et acheteurs dans des lieux plus fantastiques les uns que les autres. Quatre fois par an, le Grand Palais est devenu l'écrin de ses rêves les plus majestueux et les plus fous. Retour en 10 vidéos

