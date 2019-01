Gilets jaunes : la Fashion Week masculine chamboule son calendrier du samedi 19 janvier

10 DÉFILÉS INITIALEMENT INSCRITS AU CALENDRIER DU SAMEDI 19 JANVIER 10:00 SACAI... AVANCE A 9H

11:00 NAMACHEKO

12:00 LOEWE

13:00 ANDREA CREWS... DEPLACE A 15H

14:00 THOM BROWNE... AVANCE A 11H

15:30 WOOYOUNGMI... AVANCE A 13H30

17:00 DIOR HOMME... DECALE AU 18 JANVIER

18:00 HENRIK VIBSKOV

19:00 WHITE MOUNTAINEERING

20:00 HERMÈS

"Les dispositions les plus adaptées pour que les présentations se déroulent dans les meilleures conditions"

Parmi les 10 griffes inscrites au calendrier de la Fédération de la haute couture et de la mode pour la journée du samedi 19 janvier la moitié d'entre elles ont déjà aménagé leur horaire de défilé.Interrogée sur la sécurité des défilés,a répondu qu'elle faisait "en sorte de trouver avec les maisons et les autorités les dispositions les plus adaptées pour que les présentations se déroulent dans les meilleures conditions".