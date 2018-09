Manish Arora déclare sa flamme au club de foot du PSG pour que "les filles s'amusent"

Manish Arora printemps-été 2019. © Christophe Ena/AP/SIPA

Manish Arora printemps-été 2019 à Paris. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Des portraits de joueurs imprimés sur la garde-robe

Manish Arora printemps-été 2019 à Paris © Christophe Ena/AP/SIPA

Manish Arora printemps-été 2019 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Faire du PSG, "une marque mondiale"

L'occasion était propice après la récente victoire de la France en Coupe du monde en Russie. Ce triomphe "m'a inspiré", a affirmé le designer en présentation sa collection baptisée "Les filles veulent juste s'amuser". Cette collection tire son nom de la chanson de Cindy Lauper de 1983.Le designer a annoncé un accord avec le club de football Paris Saint-Germain où jouent des stars comme Neymar, Mbappé et Thiago Silva.Le créateur emblématique des actrices de Bollywood qui habille Rihanna, Lady Gaga et Katy Perry a fait imprimer des portraits de ces joueurs sur des T-shirts et des bombers.Sur certaines chaussettes, combinées à des bottines rose flashy, un coeur rejoint l'acronyme PSG avec le mot MOI. Les sacs portés à la main avec une chaîne dorée ont la forme d'un ballon. Certains sont à moitié ballon à moitié rose. Le PSG se faufile dans des robes et des manteaux aux motifs géométriques dans lesquels prédominent les couleurs du club : bleu, rouge et blanc.Des accessoires excentriques comme des sacs en forme de tête de léopard et des yeux émettant des rayons laser. Ces pièces sont incluses dans "le quota kitsch" de mon défilé indiqueIl s'agit du deuxième défilé à Paris dédié au club parisien,. Au-delà de la mode, les propriétaires qataris du club sont déterminés à en faire une "marque mondiale", multipliant les accords avec le secteur du divertissement. Ainsi, au cinéma, le PSG a collaboré à la promotion du film de super-héros "Justice League" et a lancé une section e-sport pour les jeux vidéo.Manish Arora précise que sa collection sera distribuée notamment en Chine et en Inde, conformément aux ambitions internationales du club, qui "a récemment ouvert des bureaux à Doha et à Singapour".