La griffe Marchesa, co-dirigée par l'épouse d'Harvey Weinstein, annule son défilé à New York

Marchesa printemps-été 2018 à la New York Fashion Week

Keren Craig et Georgina Chapman, créatrices de Marchesa, à la New York FW, 2017 © Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Harvey Weinstein et Georgina Chapman, en février 2017 © PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Une Fashion Week new-yorkaise revue et corrigée

est une marque prisée des célébrités, qui sont nombreuses à porter ses modèles sur les tapis rouge.Malgré le tourbillon médiatique déclenché par l'affaire Weinstein, la Britannique Georgina Chapman, âgée de 41 ans et épouse du magnat d'Hollywood, avait initialement décidé de maintenir le défilé prévu le 14 février lors de la Fashion Week new-yorkaise. Mais la maison a finalement annulé l'événement et présentera sa collection automne-hiver 2018-19 dans un "format renouvelé", a indiqué une porte-parole de la maison dont l'autre co-fondatrice est Keren Craig.Début octobre 2017, quelques jours seulement après la publication des premiers témoignages contre le producteur hollywoodien, Georgina Chapman avait annoncé publiquement qu'elle quittait Harvey Weinstein. Le couple est marié depuis dix ans et a deux enfants.Créée en 2015, la Fashion Week homme de New York était jusqu'ici séparée de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de son versant féminin.la période du 5 au 7 étant consacrée aux hommes et celle du 8 au 14 aux femmes et aux défilés mixtes, a indiqué un porte-parole du CFDA, le syndicat américain de la mode, en décembre 2017. Ce recalibrage intervient à une période où la Fashion Week de New York se cherche marquée par les départs de plusieurs plusieurs créateurs de renom, notamment Tommy Hilfiger, Rodarte, Proenza Schouler ou Altuzarra.La semaine de la mode de New York est systématiquement la première inscrite au calendrier, avant Londres, Milan et Paris.