Show l'Oréal sur la Seine : deux expertes du bureau de tendances Carlin décryptent ce défilé démesuré

Le Défilé L'Oréal Paris 2018 sur la Seine

AMBRE Venissac et Pascale briand ont décrypté le phenomene :

Pourquoi des marques optent pour des shows démesurés ?

Aujourd’hui on constate un goût pour le spectaculaire, le démesuré, à l’instar des décors des défilés Chanel ou du récent show Yves Saint Laurent qui a installé ce 25 septembre son podium sur la fontaine du Trocadéro donnant l'impression que les mannequins marchaient sur l’eau.

Show L'Oréal 2018 : la comédienne Andie MacDowell © CHRISTOPHE PETIT TESSON

L’installation de ce podium flottant sur-mesure de 60 m sur la Seine va nécessiter l’arrêt du trafic fluvial et y seront présents des personnalités et des influenceurs (mannequins & égéries de la marque). Pourquoi une telle surenchère ?

En plus d’être un outil commercial, le défilé est de plus en plus un levier de communication stratégique. Il permet de transmettre l’ADN de la marque et de créer le buzz, à l'heure où existe une compétition entre les maisons. Face aux rythmes effrénés de la mode pour lutter contre la saturation, le défilé se pare de mille feux. Mais cet excès spectaculaire dans sa théâtralisation, sa démesure et l'attention portée au décor se fait parfois au détriment des créations. Il faut faire attention aux dérives de la mode, c'est l’envers du décor !

Show L'Oréal 2018 : l'actrice Elle Fanning © Michel Euler/AP/SIPA

Que recherche la marque ?

Dans le cas de l’Oréal, il s’agit de transmettre la philosophie du groupe et d’incarner ses valeurs (accessibilité, tendance, Paris). C'est une recherche de reconnaissance pour s’inscrire dans la scène mode mais c'est aussi un moyen de créer de l’attractivité et de la désirabilité en proposant une expérience, un divertissement qui va marquer les esprits et captiver.

Show L'Oréal 2018 : l'actrice Louise Bourgouin © CHRISTOPHE PETIT TESSON

Pourquoi ouvrir le show au public ?

C’est en cohérence avec l’ADN et la mission de la marque qui promeut "la beauté pour tous". L’exclusif devient inclusif. Il ne faut pas oublier leur slogan : "Parce que vous le valez bien".



Pourquoi cette marque beauté s’allie-t-elle à des créateurs mode ?

Jouer les synergies beauté et mode permet de se positionner comme une marque de mode fashion dans l’esprit du consommateur. 70 looks ont été imaginés par Val Garland et Stéphane Lancien. A noter la récente collaboration Isabel Marant et l’Oréal : c’est une créatrice emblématique et iconique. Les collections automne-hiver 2018-19 des créateurs partenaires sont portées par les égéries l’Oréal (Elle Fanning, Eva Longoria…).

Show L'Oréal 2018 : la mannequin Eva Langoria © Alain JOCARD / AFP

Quelle est l’importance des réseaux sociaux dans ce type d’événement ?

Les events privés deviennent publics et peuvent toucher les consommateurs au-delà des professionnels de mode. Les réseaux sociaux modifient la mécanique des défilés et sont vecteurs de nouvelles opportunités. Ce sont des relais d’activation qui permettent d’avoir une puissance de tir encore plus importante : plus de retombées presse et commerciales grâce à cette retranscription live dans plus de 70 pays.