Le styliste Hedi Slimane nouveau directeur artistique de Céline

Un long parcours chez Yves Saint Laurent

Hedi Slimane, 49 ans, "dirigera à partir du mois de février l'ensemble des collections dequ'il étendra à la mode masculine, à la couture et aux parfums", indique le communiqué du groupe LVMH du 21 janvier. "Je suis très heureux de retrouver Bernard Arnault et de commencer ce projet holistique pour la Maison Céline. Je me réjouis de revenir dans l'univers de la mode et des ateliers de couture", a déclaré Hedi Slimane, qui était absent des podiums depuis deux ans."Je suis particulièrement heureux que Hedi retrouve le groupe LVMH et prenne les rênes de la Maison Céline, s'est réjoui Bernard Arnault. Il est l'un des créateurs les plus talentueux de notre époque. Je l'apprécie et l'admire depuis que j'ai travaillé avec lui chez Dior Homme. Son arrivée chez Céline conforte les très grandes ambitions que le groupe LVMH a pour cette maison". "Hedi y développera toute sa créativité pour la mode tant féminine que masculine mais aussi pour la maroquinerie, les accessoires et les parfums. Il en fera, j'en suis certain, l'une des maisons françaises les plus emblématiques. Il nous apportera sa vision globale du monde et sa virtuosité esthétique absolument unique", poursuit-il.

Considéré comme l'un des créateurs les plus doués de sa génération, ce beau brun, d'origine tunisienne par son père et italienne par sa mère, avait révolutionné le vestiaire masculin à la fin des années 1990, d'abord chez Saint Laurent (1997-2000), puis chez Dior Homme (2000-2007). A son départ de Dior, ce passionné d'architecture et de musique contemporaine, s'était installé à Los Angeles pour cultiver sa passion de la photographie, se spécialisant dans le portrait et le noir et blanc. Outre des expositions, il a publié plusieurs ouvrages dont "Stage" sur le renouveau du rock britannique. Entre 2012 et 2016, il retrouve la maison Yves Saint-Laurent où il est est nommé responsable de la création. Deux mois après sa nomination, l'enfant chéri de la mode avait rebaptisé les collections de prêt-à-porter "Saint-Laurent Paris" alors qu'elles étaient jusque-là vendues sous la marque "Yves Saint-Laurent".

Silhouette androgyne, ultra-moderne et pantalon slim

Céline, maison fondée en 1945

Formé initialement aux lettres classiques, le styliste a connu une gloire très rapide à la fin des années 1990, révolutionnant la mode masculine en proposant une silhouette androgyne et ultra-moderne, avec ses célèbres costumes sombres et étroits, aux vestes raccourcies. Largement copié par les marques de prêt-à-porter partout dans le monde, Hedi Slimane a imposé les pantalons slim, qui ont connu un engouement massif y compris chez les femmes.Fondée en 1945 par Céline Vipiana,propose du prêt-à-porter, de la maroquinerie, des chaussures et des accessoires. Elle compte 140 boutiques dans le monde et 1.800 employés.LVMH ne publie pas les performances financières de ses marques. Mais dans son rapport sur les six premiers mois de 2017, il indique cependant que Céline enregistre une "solide progression", avec le "succès de toutes ses catégories de produits" et que "l'expansion du réseau de boutiques se poursuit".