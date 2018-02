La marque Diesel fait sa propre contrefaçon avec la griffe Deisel

Diesel, Renzo Rosso, a présenté à Chinatown, temple de la contrefaçon, une échoppe baptisée "Deisel", qui vend pour quelques jours de vrais/faux jeans et des sweat-shirts estampillés Deisel mais conçus par Diesel.



"Il y a tant de produits de contrefaçon dans le monde", a déclaré Renzo Rosso. "Je me suis dit, Pourquoi ne pas jouer avec ce problème que nous avons?" Pendant la New York Fashion Week, le fondateur deRenzo Rosso, a présenté à Chinatown, temple de la contrefaçon, une échoppe baptisée "Deisel", qui vend pour quelques jours de vrais/faux jeans et des sweat-shirts estampillés Deisel mais conçus par Diesel."Il y a tant de produits de contrefaçon dans le monde", a déclaré Renzo Rosso. "Je me suis dit, Pourquoi ne pas jouer avec ce problème que nous avons?"

DEISEL - GO WITH THE FAKE

"Les gens entrent en pensant que c'est du faux"

La vraie boutique Deisel à New York, en février 2018 © Courtesy of Diesel

La vraie boutique "Deisel" à New York, en février 2018. © Courtesy of Diesel

Son magasin éphémère au coin de Broadway et Canal Street a ouvert discrètement la semaine dernière et des centaines de personnes y ont fait des emplettes, sans savoir que la fausse marque Deisel était une invention de la vraie. La supercherie a été officialisée vendredi et des dizaines de passants attendaient de pouvoir pénétrer dans la petite boutique pleine à craquer, afin d'acheter ces vrais/faux, à 60 dollars le sweat à capuche ou 70 dollars le jean's."Nous avons créé de faux produits avec un faux nom et nous nous sommes installés dans le quartier de la contrefaçon" qu'est Chinatown, où faux sacs Louis Vuitton et fausses montres Rolex se vendent à gogo."Les gens entrent en pensant que c'est du faux. Quand ils découvrent que ce n'est pas du faux, ils peuvent le revendre trois ou quatre fois plus cher!" a dit, jovial, l'entrepreneur italien de 62 ans, dont l'esprit anticonformiste a beaucoup contribué au succès de Diesel, qu'il a co-fondé en 1978.Il raconte que l'idée de "jouer" avec la contrefaçon lui est venue l'été dernier en flânant sur un marché de Bodrum, en Turquie, où l'on vendait de faux T-shirts Diesel, qu'il a pu essayer sous l'oeil bienveillant d'un vendeur qui ignorait tout de son identité.A combien Rosso évalue-t-il le manque à gagner subi par son groupe du fait de la contrefaçon? "Je ne sais pas", mais plus d'un million de pièces" de faux Diesel sont vendues chaque année, a-t-il relevé.