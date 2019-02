La Mairie de Paris dit stop à la Grossophobie à la veille de la Fashion Week

Campagne d'information aux Parisien.nes et défilé de mode pour personnes grosses : la Ville de Paris s'attaque à la grossophobie. En décembre 2017, l'événement "Grossophobie, stop ! Ensemble réagissons" dénoncait ce phénomène discriminatoire lié à l'apparence physique. Ainsi lors d'un défilé des modèles non-professionnelles portaient des vêtements de créatrices de différents pays qui avaient imaginé une garde-robe grande taille afin de célébrer la diversité des corps, la beauté de toutes les femmes. Une façon glamour de questionner des normes esthétiques survalorisant la minceur qui constituent une forme de violence à l’égard de celles et ceux qui ne s’y conforment pas.

Une exposition photos en guise de témoignages Aujourd'hui, une exposition photos de ces femmes rondes fait revivre l'événement. Jusqu'au 9 mars, via 29 panneaux affichés en plein air sur les façades de la Caserne Napoléon des modèles témoignent de ce que ce défilé leur a apporté : chaque photo est accompagnée d'un message du mannequin qui évoque l'influence positive de ce défilé.

Expo photos contre la "grossophobie", à Paris, en février 2019 © Emilio Poblete "Tout le monde a le droit à la mode", lance Gerrie, professeure d'espagnol et mannequin ronde qui dévoile ses mensurations sur sa carte de visite. Sa photo est affichée sur une façade de la mairie de Paris. "J'en suis sortie renforcée dans ma lutte contre les discriminations", peut-on lire à côté de la photo de Gerrie Palacios Bideau, en robe et escarpins noirs sur le podium. "Je suis grosse, je suis grande, je suis noire (...) J'ai assez souvent senti la discrimination dans ma vie", raconte à l'AFP cette femme de 36 ans, dégoûtée des "conseils" donnés par certains médecins et des gens de son entourage. "Tu devrais faire du sport : j'ai 15 ans de sport de combat derrière moi, je suis judoka ceinture marron... Tu devrais manger moins : c'est souvent quand je mange moins que je stocke le plus...". "Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de notre pathologie mais même en étant obèse, on a besoin de sortir de chez soi, de s'habiller, de s'insérer socialement", poursuit-elle.