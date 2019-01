L'actrice italienne Asia Argento a défilé pour Antonio Grimaldi lors de la haute couture parisienne

Asia Argento en Antonio Grimaldi couture le 21 janvier 2019 © Getty Images "J'aime son travail de couture sculpturale", a confié à l'AFP l'actrice. Pour la personnalité non conformiste d'Asia Argento, Antonio Grimaldi a conçu une robe courte de mariée ornée de plumes d'autruche mettant en valeurs ses nombreux tatouages. Spécialiste des volumes, le styliste a conçu pour sa collection printemps-été 2019 un vestiaire de robes du soir très architecturé en jouant sur l'asymétrie, avec des drapés sophistiqués transformant ses mannequins en tragédiennes, avec souvent des robes longues à traine.

Une personnalité anti-conformiste

Antonio Grimaldi, installé à Rome, défile pendant la semaine de la haute couture printemps-été 2019 en tant que membre invité sur le calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. “Je suis très honoré qu’Asia, une artiste que j’ai toujours admirée, tant pour son parcours que pour ses choix souvent audacieux, ait accepté de défiler pour moi pour mon défilé printemps-été 2019. Le couturier italien, installé à Rome,en tant que membre invité sur le calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. “Je suis très honoré qu’Asia, une artiste que j’ai toujours admirée, tant pour son parcours que pour ses choix souvent audacieux, ait accepté de défiler pour moi pour mon défilé printemps-été 2019.



Sa personnalité anticonformiste et souvent à contre-courant convient parfaitement à cette collection inspirée par le labyrinthe et le mythe d’Ariane et qui raconte, à travers des lignes fluides et sculpturales, le travail des artisans et les précieuses broderies, la métaphore d’une femme contemporaine et emplie d’amour. ”