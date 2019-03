Penelope Cruz, Zendaya, Cardi B : ces people qui fascinent les marques de mode

L’actrice Penelope Cruz crée pour Atelier Swarovski

La rencontre entre deux marquesest une pratique courante dans le milieu de la mode mais de plus en plus souvent les griffes se rapprochent des people (actrice, chanteuse, mannequin...) en vue d'une collaboration : que se soit pour réaliser une collection, faire une campagne de publicité ou devenir l'égérie de la griffe.Les marques bénéficient alors d’une exposition médiatique accrue. Elles touchent une nouvelle clientèle grâce à de nouveaux produits et parfois en profitent pour rajeunir leur image. Il ne s’agit pas seulement d’accoler deux noms mais de prendre en compte la clientèle de chacun, de la surprendre tout en recréant du désir. L'acheteur peut s'identifier car les griffes ne proposent pas un simple produit revisité mais un style de vie, une identité incarnée par cette personne. Voici quatre exemples :

Sur les tapis rouges, les marques de joaillerie parent les actrices des pièces de leur dernière collection, s'assurant ainsi une belle publicité. Penélope Cruz va plus loin avec la maison Swaroski en imaginant une collection de bijoux composée d’une quarantaine de pièces à l’inspiration stellaire. "La collection MoonSun raconte ma fascination pour les étoiles avec un sublime motif à cinq branches inspiré de l’immensité céleste" explique l'actrice. Ces créations sont habillées d’un motif étoile ou d’une demie lune évoquant la magie d’un ciel étoilé. Une broche cristallisée et un peigne étoilé viennent compléter les parures. Penélope Cruz a débuté sa collaboration avec la maison en 2017 sur le tapis rouge de Cannes où elle arborait pour la première fois la collection Atelier Swarovski Fine Jewelry. En 2018, elle a dessiné sa première collection de joaillerie éthique, réalisée à partir de diamants et pierres de synthèse montées sur de l’or certifié Fairtrade. Pour 2019, la collection est entièrement réalisée avec des cristaux, Atelier Swarovski by MoonSun.

Collection Moonsun d'Ateier Swarovski © Courtesy of Swarovski

La chanteuse Zendaya produit une capsule pour Tommy Hilfiger

Zendaya, Grace Jones, Tommy Hilfiger au show Tommy Hilfiger à Paris, le 2/03/2019 © WWD/REX/Shutterstock/SIPA

Show TOMMY NOW printemps-été 2019 à Paris, 2 mars 2019

Après quatre collections capsule avec Gigi Hadid, Tommy Hilfiger a choisi, fin 2018, comme nouveau visage et ambassadrice de sa marque, Zendaya. Le choix de cette actrice-chanteuse-productrice et danseuse américaine, n’est pas anodin. Cette nouvelle collaboration vise à renforcer l’attrait de la marque au sein d'une population plus jeune qui affectionne comme cette mannequin les tenues hyper étudiées. La marque américaine, qui a délaissé la Fashion Week de New York, a fait le choix pour la première fois de la Paris Fashion Week pour présenter le 2 mars 2019 sa collection TommyXZendaya.Dans l’OBS du 28 février 2019, le créateur américain expliquait "Des amis me l’ont présentée à Malibu. Je lui ai demandé ce qu’elle aimait porter comme habits, on a échangé des idées, des photos… et nous avons commencé à concevoir, dessiner…. En bref, nous avons matché. A vrai dire je me suis toujours inspiré des célébrités. " C'est au théâtre des Champs-Elysées à Paris que s’est tenu le show TOMMYNOW printemps-été 2019, une collection inspirée par les icônes de la culture pop américaine des années 70. Sur un catwalk disco, un spectacle glamour avec les mannequins Grace Jones, Pat Cleveland, Beverly Johnson, Winnie Harlow. "Cette saison, nous fusionnons notre héritage américain avec la confiance et l'optimisme de Zendaya, en le réunissant dans un disco unique à Paris", avait déclaré Tommy Hilfiger.

Reebok s'acoquine avec la rappeuse Cardi B

Cardi B est une artiste qui met à mal les conventions aussi bien sur le plan personnel qu’au travers de sa musique. La rappeuse n’est pas seulement une artiste : elle est une icône de la mode et de la pop culture. De son côté, la marque Reebok a su faire preuve d’audace au moment de lancer la première chaussure de fitness exclusivement dédiée aux femmes ou a été la première marque à s’associer avec les représentants les plus importants du mouvement hip-hop dans les années 2000, au travers de campagnes audacieuses.

La chanteuse Cardi B égérie de Reebok pour la réedition de l'Aztrek © Courtesy of Reebook

Il était donc assez logique que Cardi B devienne l'égérie Reebok pour la réédition d’un modèle ayant fait le succès de la marque dans les années 90 dans de nouveaux coloris exclusifs. Il s'agit des sneakers Aztrek, un modèle de chaussure de running emblématique des années 90.

Iris Mittenaere, Miss France 2016, égérie de la griffe Morgan

Iris Mittenaere for Morgan

La marque de prêt-à-porter Morgan a jeté son dévolu sur Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, pour incarner le chic et le glamour de la femme française. Egérie, la jeune femme apparaît dans la prochaine campagne de la marque nous faisant découvrir ses endroits fétiches de la capitale française.