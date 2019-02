Karl Lagerfeld, une icône planétaire de la mode s'est éteinte

https://videos.francetv.fr/video/NI_1363553@Culture

Pierre Balmain le remarque

Karl Lagerfeld dessine sa vie

Un couturier prolifique

Fendi par Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld et Chanel, indissociables

Coco par Karl Lagerfeld





Précédent Suivant Précédent Suivant Chanel pap printemps-été 2019 : à la plage Karl Lagerfeld a emmené les femmes Chanel à la plage, apportant fraîcheur et joie au dernier jour de la Fashion Week parisienne présentant le prêt-à-porter printemps-été 2019. Sous la grande verrière du Grand Palais, cadre habituel des shows Chanel, une plage a été recréée avec du sable, des vagues, une dune en arrière-plan et un nageur sauveteur haut perché en débardeur. Ici la lumière crée l'illusion d'une journée ensoleillée. Critiqué en mars par les écologistes pour avoir abattu des vieux chênes pour le décor du défilé automne-hiver 2018-19, Chanel s'est engagé "à recycler, réemployer, réutiliser et/ou valoriser les éléments qui composent les décors de ses défilés".

Chanel haute couture ah 2018-19 : les bouquinistes Karl Lagerfeld, le directeur artistique de Chanel, grand amateur de littérature, a reproduit le décor de l'Institut de France, siège de l'Académie française à Paris. Autre lieu reconstitué, sous la verrière du Grand Palais, la façade du bâtiment du 23 quai de Conti avec sa coupole, ainsi que des stands de bouquinistes le long d'une Seine factice. C'est un des symboles du patrimoine de la capitale que le couturier a mis en valeur. Pour jouer les faux bouquinistes vêtus en Chanel, Karl Lagerfeld avait convoqué son filleul Hudson Kroenig, son frère Jameson et le père des deux enfants, le mannequin américain Brad Kroenig. Assis devant les boîtes "vert wagon" imitant celles qui parsèment les quais parisiens, ils ont assisté au va-et-vient des mannequins, qui défilaient entre des bancs et des lampadaires. La palette de la collection rappelle les couleurs de la capitale : les tailleurs sont gris comme l'asphalte ou les toits en zinc. Nouveauté, les manches des vestes s'ouvrent à l'aide de zips brodés. Les jupes sont fendues jusqu'à la hanche, toujours du côté gauche, et se portent avec un jupon assorti. Les mannequins portent des bibis de velours et plumes formant une crête qui descend sur le front, ou sont coiffées d'une sorte de banane, au-dessus de leur queue de cheval, pour une touche rock. Elles sont chaussées de bottines pointues à revers. Rappelant l'habit des Académiciens, la robe de mariée, faite d'une veste et d'une longue jupe fendue, est couleur vert d'eau et ornée de broderies de feuilles d'olivier.

Chanel pap ah 2018/19 : dans la forêt C'est dans une forêt automnale que Karl Lagerfeld a présenté une collection à base de bottes, cuissardes, grosses écharpes, longs châles et de longs manteaux pour se promener dans les bois. Le créateur de mode a opéré un retour à la nature en présentant sa collection Chanel au milieu d'arbres et de bûches savamment disposées dans un Grand palais jonché de feuilles mortes et exhalant des odeurs de sous-bois. Questions mises en scène, la marque a déjà installé dans le monument parisien des cascades, un vaisseau spatial... Ces tenues discrètes privilégiant la laine, le tweed cher à la maison Chanel. La palette privilégie les tons naturels. Bien que très nature, cette collection n'en oublie par pour autant le glamour, grâce à la présence de teintes cuivrées et mordorées, sur les bottes et cuissardes notamment, et dans des imprimés reprenant le motif de feuilles et déclinés en robes, jupes, manteaux et vestes.

Karl Lagerfeld, le photographe et l'éditeur

Campagne Chanel prêt-à-porter printemps-été 2016 : photo extraite du livre "Chanel. Les campagnes photographiques de Karl lagerfeld" de Patrick Mauriès. Editions de La Martinière © Karl Lagerfeld/@Chanel

Karl Lagerfeld devant son expo photo "Little Black Jacket" au Grand Palais à Paris, novembre 2012 © PATRICK KOVARIK / AFP

Eternel touche-à-tout : collab avec H&M, costumes pour l'Opéra

Récit Laurent HakimKarl Lagerfeld, le couturier le plus exposé de la planète a pourtant toujours cultivé le mystère, entretenant la légende de sa vie. S'il a toujours refusé de dévoiler sa date de naissance, il serait né en 1933 à Hambourg, en Allemagne. Sa vocation de couturier naît en 1949, lorsqu'il accompagne sa mère à son premier défilé, celui de Christian Dior. Passionné de dessin, il se met à esquisser des modèles. En 1952, Karl et sa mère gagnent Paris, alors la capitale de la mode. Il est élève dans une école privée, puis au lycée Montaigne. Après avoir travaillé en tant qu'illustrateur de mode, il remporte en 1954 le premier prix du concours du Secrétariat international de la laine, organisé par la marque Woolmark, ex-æquo avec Yves Saint-Laurent.Le couturier Pierre Balmain, qui fait partie du jury, le remarque et le recrute comme assistant de 1955 à 1962. Très vite il choisit de mener une carrière de styliste indépendant et de créer des collections de mode, successivement pour la France, l'Italie, l'Angleterre et l’Allemagne. En 1963, il innove en instaurant le prêt-à-porter et les accessoires de la maison Chloé jusqu'en 1983.En 1965, il commence à travailler pour la marque italienne de prêt-à-porter de luxe. En tant que directeur artistique, il crée le logo de la marque, et poursuit cette collaboration jusqu'à aujourd'hui. La maison Fendi étant devenue un des fleurons du groupe français de luxe LVMH, qui l'a acquise en 2001.En 1983, Karl Lagerfeld arrive chez Chanel en tant que directeur artistique chargé de la haute couture, du prêt-à-porter et des accessoires. Depuis le couturier a totalement investi la maison pour y exprimer tout son talent, en ayant fait le choix de conserver l’esprit et le style de Coco Chanel. Dans les années 80, il s’offre les services exclusifs de l’un des plus beaux mannequins des années 1980, Inès de la Fressange, pour promouvoir la marque. Le top model, devenue son égérie, incarnera longtemps l’image de Chanel.Le siteretrace en 5 courts métrages l'histoire de Gabrielle Chanel et de ses créations iconiques qui ont forgé sa légende. Les 3 premiers chapitres - Coco, Mademoiselle et Gabrielle Chanel - racontent l'histoire de cette jeune orpheline devenue une femme libre, dont les créations ont révolutionné le vestiaire féminin. Dans les 2 derniers chapitres, Karl Lagerfeld explique comment, tout en perpétuant les valeurs chères à Mademoiselle Chanel, ses réinterprétations inattendues, ses détournements insolites et sa créativité sans cesse renouvelée permettent aujourd'hui aux femmes de reconnaître instantanément la quintessence de Chanel : mariage du luxe, de la mode et du raffinement.Au fils du temps, les défilés Chanel sont devenus de vrais shows avec, en premiers spectateurs, les plus grandes stars internationales fidèles à la maison de couture, dans des décors toujours plus grandioses.En 1984, il lance sa propre marque,, tout en poursuivant ses collaborations avec Chanel et Fendi. Il est mondialement connu pour son approche avant-gardiste et pertinente du style. Sa signature : des classiques intemporels associés à une touche moderne et rock.En 1987, le couturier, derrière l'objectif commence à tourner ses propres campagnes. Il est depuis devenu réputé pour son travail de photographe, nourrissant commandes privées et publiques, livres, catalogues, magazines et travaux publicitaires... En 2018, les Editions de la Martinière publient "Chanel, les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld", un livre retrace plus de 30 ans de campagnes publicitaires pour la maison Chanel.En 1992, Il crée 60 illustrations colorées pour le conte de fées classique "Les habits neufs de l'Empereur" de Hans Christian Andersen. Sept ans plus tard, il ouvre une librairie à Paris, 7L. Il devient également éditeur avec le lancement de la maison d’édition EDITIONS 7L, spécialisée dans les livres sur la connaissance visuelle et la photographie.En 2000, Karl Lagerfeld change de look et redéfinit son image avec un régime auto-imposé. Il publie peu de temps après un livre sur cette expérience : "The 3D Diet".En 2004, Il est le premier designer au monde à être invité par le géant de la mode H&M à collaborer à une collection capsule de 30 pièces. En 2010, il reçoit le prix du Conseil de la mode du Fashion Institute of Technology à New York. En 2012, il est devenu un contributeur mensuel des esquisses de caricature sur mesure pour F.A.Z, un supplément du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne.En 2016, à la demande du chorégraphe et metteur en scène Benjamin Millepied, il conçoit les costumes de la production du quatuor Brahms-Schönberg à l'Opéra Bastille à Paris. En 2017, il a conçu deux suites dans l'Hôtel de Crillon à Paris. Il a également été nommé récipiendaire du Outstanding Achievement Award aux British Fashion Awards et du John B. Fairchild Award par WWD.Ces dernières années, Karl Lagerfeld était l'invité de tous les plateaux et connu pour son sens de la formule : "Je ne veux pas d'enterrement. Je trouve cela horrible. Je veux juste disparaître comme les animaux de la forêt vierge" avait-il déclaré en février 2015 sur France 3.