Une des dernières interviews de Karl Lagerfeld dans le podcast 3.55 de Chanel

Un premier enregistrement avec le journaliste Tyler Brûlé

Trois autres enregistrements à venir

fut l’occasion pour Chanel de réaliser en collaboration avec Tyler Brûlé, rédacteur en chef de Monocle, un nouveau chapitre de son podcast le 3.55 (diffusion de fichiers audio sur internet appelés podcast, ndlr).Baptisée "Métier Class by Chanel", cette série de podcast invite à découvrir les coulisses de la création chez Chanel. Quatre conversations ont ainsi été enregistrées avec tour à tour des personnalités importantes de la maison.Lors du premier épisode de cette série "Métier Class by Chanel", Tyler Brûlé s'entretient avec Karl Lagerfeld qui par sa personnalité créative hors du commun, son esprit érudit et éclairé, sa liberté, tant dans sa création que dans son expression, a su réinventer au fil de son inspiration, depuis 1983, les codes de la marque créés par Gabrielle Chanel. Ce moment, inédit, constitue l'une des dernières interviews que le créateur ait données.Cette immersion dans l’univers de Chanel se poursuivra lors de trois autres prochaines conversations avec Bruno Pavlovsky (Président de la Division Mode de Chanel), Amanda Harlech (consultante et "outside pair of eyes" de Karl Lagerfeld) et Pharrell Williams (ambassadeur de la maison).