Les Français et la lecture en 2019 : cinq choses à retenir

1 Les Français continuent à lire

2 Mais leurs lectures ont évolué

3 Le marché de l'occasion progresse, celui d'internet aussi

4 Les Français restent très attachés à l’objet livre

5 Les lecteurs cherchent l'épanouissement

Bonne nouvelle : les écrans n'ont pas encore eu la peau des livres. Les Français continuent à lire. "Même s’ils ont le sentiment de lire de moins en moins et de manquer de temps pour la lecture, les Français sont toujours largement lecteurs. Ils sont même plus nombreux à se déclarer spontanément lecteurs", précise l'étude. Les Français déclarent qu'ils liraient encore plus s'ils avaient plus de temps. S'ils disposaient d'une journée de plus dans la semaine à consacrer à leurs loisirs, la lecture est en effet une des trois activités qu'ils choisiraient avec les sorties entre amis ou une sortie culturelle. 88 % des Français se déclarent lecteurs, mais ceux qui lisent beaucoup sont toujours les femmes, et 32% et les plus de 65 ans. Plus de neuf Français sur dix (92%) ont lu au moins un livre, quel que soit son genre littéraire, au cours des 12 derniers mois.Les Français ont en revanche changé leurs habitudes de lecture. Ils lisent moins de romans et plus de mangas-comics, les livres de SF, du côté des jeunes, et des livres sur le développement personnel, du côté des femmes, des quadras et des cadres supérieurs.Les achats de livres d’occasion, mais aussi sur Internet, se renforcent. Les gros consommateurs de livres, et les plus de 65 ans ont tendance à acheter plus souvent des livres d'occasion.Autre bonne nouvelle, le taux d'achat en librairie a lui aussi progressé, malgré un sentiment croissant de "manque de disponibilité des ouvrages en rayon et d’une difficulté à passer commande en magasin". Sentiment qui incite à passer par les achats en lignes, plus "faciles".La mort annoncée du livre papier n'est pas pour demain. L'évolution de la lecture sur livre numérique reste modeste, et "ne cannibalise" donc pas le format papier. Autre atout de l'objet livre : les Français préfèrent lire des livres qui leur appartiennent (72 %) et ils aiment aussi en offrir. Conséquence, une large majorité des Français (69 %) n'empruntent jamais de livres à la bibliothèque. Une durée limitée du prêt, et l'absence d'une bibliothèque près de chez eux sont les deux raisons avancées pour expliquer ce manque d'intérêt pour les emprunts en bibliothèque.Les Français continuent à penser que le livre est source de plaisir et de découverte. S'est ajouté à ces deux piliers de la lecture la "recherche d'épanouissement personnel", ce qui explique l'engouement croissant pour les livres de développement personnel.