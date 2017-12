Sue Grafton, la romancière de "l'abécédaire du crime", est morte

Sue Grafton : front Facebook © Facebook

La romancière américaine était surtout connue pour ses titres imaginés dans l’ordre alphabétiques. Le premier livre de la série, "A comme Alibi" est sorti en 1982 et le dernier, "Y is for Yesterday", en août de cette année. Sa fille a précisé que ce serait le dernier."Beaucoup d'entre vous savent qu'elle était catégorique sur le fait que ses livres ne soient jamais transformés en films ou séries télé, et dans la même veine, elle n'autoriserait jamais l'utilisation d'un prête-nom pour écrire en son nom", a-t-elle écrit sur la page Facebook de l'écrivaine "En raison de tout cela, et de l'amour profond et respectueux de notre chère et douce Sue pour notre famille, l'alphabet se termine maintenant à Y."Kinsey Millhone, le personnage principal de "Alphabet Series", est une ancienne policière devenue détective privée. Les récits se déroulent à Santa Teresa, une version romancée Santa Barbara, ville natale de Sue Grafton dans le sud de la Californie.Selon son site internet , ses livres ont été traduits en 26 langues.