Katherine Pancol et les éditions Albin Michel s’engagent contre les violences faites aux femmes

100% au profit de Women Safe

C'est sous la griffe de son héroïne passionnée de mode Hortense Cortès que Katherine Pancol, avec les éditions Albin Michel lance une e-boutique où les internautes pourront acheter des shirts et des sweats, estampillés des citations tirées du roman "Trois baisers". Des phrases "féminines et féministes, positives et punchy", précise-t-on aux éditions Albin Michel.L’intégralité des bénéfices sera reversé à Women Safe, association qui lutte depuis 2014 contre les violences faites aux femmes , dont la marraine est Florence Foresti.Les internautes pourront acheter les t-shirts et les sweats sur la boutique en ligne dès le 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des femmes. Le site est déjà en ligne avec un compte à rebours Cette initiative fait suite aux nombreuses réactions après le scandale Weinstein, qui a créé une onde de choc mondiale en libérant la parole sur les affaires d'agressions et de harcèlements sexuels. A la veille des César, actrices et personnalités du monde de la culture ont lancé un appel aux dons en faveur d'associations proposant un accompagnement juridique aux victimes de violences sexistes ou sexuelles. Cette campagne, baptisée #MaintenantOnAgit et initiée par la Fondation des Femmes, sera visible à travers un symbole, un ruban blanc, que les participants de la cérémonie des César seront invités à porter.