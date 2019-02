Ecoutez l'une des dernières interviews de Tomi Ungerer

Par Laurence Houot @Culturebox Journaliste, responsable de la rubrique Livres de Culturebox Mis à jour le 09/02/2019 à 13H57, publié le 09/02/2019 à 13H53 Mis à jour le 09/02/2019 à 13H57, publié le 09/02/2019 à 13H53

CULTUREBOX L'immense auteur de livres pour les enfants Tomi Ungerer s'est envolé. Nous l'avions rencontré il y a un an pour la sortie de son dernier livre, "Ni oui ni non" (L'école des loisirs), qui rassemblait ses réponses à des questions posées par les enfants pendant quatre ans pour le mensuel Philosophie Magazine. Il nous avait parlé de son travail, de son enfance, et de bien d'autres choses encore.