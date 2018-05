Philip Roth, la mort d'un géant de la littérature américaine

Extrait de l'entretien avec Philip Roth à La Grande Librairie du 19 mars 2015

31 ouvrages qui ont marqué la littérature - 1959: "Goodbye, Colombus" (recueil de nouvelles)

- 1962: "Laisser courir"

- 1967: "Quand elle était gentille"

- 1969: "Portnoy et son complexe"

- 1971: "Tricard Dixon et ses copains"

- 1972: "Le sein"

- 1973: "Le grand roman américain"

- 1974: "Ma vie d'homme"

- 1976: "Du côte de Portnoy et autres essais" (essai)

- 1977: "Professeur de désir"

- 1979: "L'écrivain des ombres"

- 1981: "Zuckerman délivré"

- 1983: "La leçon d'anatomie"

- 1985: "L'orgie de Prague"

- 1986: "La contrevie"

- 1988: "Les faits: autobiographie d'un romancier" (mémoires)

- 1990: "Tromperie"

- 1991: "Patrimoine: une histoire vraie" (mémoires)

- 1993: "Opération Shylock: une confession"

- 1995: "Le théâtre de Sabbath"

- 1997: "Pastorale américaine"

- 1998: "J'ai épousé un communiste"

- 2000: "La tache"

- 2001: "La bête qui meurt" et "Parlons travail" (essai)

- 2004: "Le complot contre l'Amérique"

- 2006: "Un homme"

- 2007: "Exit le fantôme"

- 2008: "Indignation"

- 2009: "Le rabaissement"

- 2010: "Némésis" Un observateur avisé de la vie politique américaine Peu attiré par les mondanités et les interviews, Philip Roth était un observateur avisé de la vie politique américaine. Il avait critiqué George Bush fils, "un homme incapable de faire tourner une quincaillerie, sans parler d'un pays comme celui-ci" (les Etats-Unis), selon lui, avant de soutenir Barack Obama. Plus récemment, il s'en était pris plusieurs fois à Donald Trump, qualifié de "menteur compulsif, un ignorant, un fanfaron, un être abject animé d'un esprit de revanche et déjà quelque peu sénile", dans un entretien au quotidien français Libération. Josyane Savigneau : le prix Nobel "était devenu un gag" Le prix Nobel de littérature, qui a toujours snobé Philip Roth, "était devenu un gag pour lui", a affirmé mercredi l'écrivaine Josyane Savigneau. "Chaque année on en parlait, c'était devenu drôle", a déclaré sur France Inter la journaliste. amie de l'écrivain qui lui rendait régulièrement visite, et à laquelle il avait accordé un rare entretien pour le quotidien Libération en septembre 2017. "Le Nobel a quand même raté beaucoup de grands écrivains, n'est-ce pas? Proust, Joyce... je ne ferai pas toute la liste. (...) Et quand il a écrit 'La Bête qui meurt', qui est un livre assez sexuel, son agent l'a appelé : dis donc, tu viens encore de rater le Nobel!", a-t-elle raconté.



L'Américain a connu à la place à un autre honneur, en France, celui d'entrer de son vivant dans la collection la Pléiade, en 2017 à 84 ans. "Il était très content d'être dans la Pléiade. En octobre je lui ai apporté sa Pléiade. Il ne lit pas le français mais il était vraiment content", a rapporté Mme Savigneau.

David Simon : "A 85 ans, il était plus précis et pertinent, plus affûté intellectuellement et spirituel que n'importe qui"

Les grandes dates de Philip Roth - 19 mars 1933: naissance à Newark (New Jersey)

- 1959: publie son premier ouvrage, un recueil de nouvelles, "Goodbye, Colombus", qui reçoit le "National Book Award" l'année suivante. Roth le recevra également en 1995 pour "Le théâtre de Sabbath".

- 1959: épouse Margaret Martinson, dont il divorce en 1963. Il épousera en seconde noces l'actrice britannique Claire Bloom (1990-95).

- 1969: publie "Portnoy et son complexe", premier grand succès.

- 1979: publie "L'écrivain des ombres", premier roman narré par son personnage et alter ego Nathan Zuckerman.

- 1998: remporte le prix Pulitzer pour "Pastorale américaine" (1997). Publie "J'ai épousé un communiste".

- 2000: publie "La tache", pour lequel il reçoit deux ans plus tard en France le prix Médicis étranger.

- 2005 : devient un des rares écrivains américains vivants dont l'oeuvre est publiée par la "Library of America".

- 2017 : entre dans la collection La Pléiade en France, qui consacre des auteurs majeurs.

- 2012: annonce qu'il cesse d'écrire.

Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, ce natif de Newark (New Jersey) avait été, sans jamais l'obtenir. Il est notamment l'auteur de "Pastorale américaine" qui lui vaudra le prix Pulitzer en 1998. C'est le livre "Portnoy et son complexe" qui l'avait révélé au grand public en 1969, un ouvrage qui avait fait scandale, à la fois pour ses descriptions sexuelles très crues et sa façon d'aborder la judaïté.Ces deux thèmes resteront présents dans la majeure partie de son oeuvre. Il sera plusieurs fois publiquement critiqué par des figures du judaïsme pour ses écrits sur la judaïté. Son style acéré et sarcastique aura marqué plusieurs générations de lecteurs ainsi que sa propension à mêler fiction et réalité, appuyant beaucoup de ses romans sur sa propre expérience.Celui qui partageait sa vie entre Manhattan et le Connecticut"Raconter des histoires, cette chose qui m'a été si précieuse durant toute mon existence, n'est plus au coeur de ma vie", expliquait-il au journal français Libération. "C'est étrange. Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille puisse m'arriver"."Kaddish (prière funéraire juive) pour Philip Roth, le grand romancier américain de notre monde d'après-guerre", a tweeté le scénariste David Simon ("The Wire" et "Treme" notamment). L'auteur a expliqué avoir rencontré l'écrivain il y a quelques mois pour discuter d'une adaptation télévisée de son roman "Le complot contre l'Amérique". "A 85 ans, il était plus précis et pertinent, plus affûté intellectuellement et spirituel que n'importe qui, quel que soit son âge", a-t-il ajouté. "Quel esprit merveilleux et rigoureux."