"A la Folie" de Clémentine Célarié : "Je n'aime pas le mot handicap !"

Le point de départ du roman

C'est un livre sur l'émerveillement de la différence Clémentine Célarié

Invitée sur le plateau de France 3 Paris Ile de France, Clémentine Célarié raconte les raisons qui l'ont motivée à écrire son nouveau roman : "A la folie", l'histoire d’une rencontre, belle et singulière.Au début du roman de Clémentine Célarié, le lecteur fait la connaissance de Marguerite, une femme au bord du burn out qui rompt avec le système. Quelqu'un déguisé en Père Noël, vient la sauver : c'est Raoul, un personnage issu de "l'anormalité". Il lui chante "Aline" de Christophe, elle le croit saoul, il est juste tétraplégique. Il va l'emmener dans le centre où il vit, et elle va y retrouver tout ce qui manque dans notre société : la poésie, la liberté et l'urgence de vivre.

La comédienne, qui apparaît dans la mini-série "Vestiaires" sur France 2, est très sensible aux difficultés des invalides. En 2013 elle monte le spectacle "La danse immobile" avec son ami Thierry Monfray, atteint de la maladie de Charcot et deux danseurs de hip-hop. Car pour Clémentine Célarié, le handicap est, certes, une entrave pour les corps mais il insuffle aussi une puissante dose d'énergie et de créativité.

Je n'aime pas le mot "handicapé", c'est des gens différents dans leur force et dans leur dépassement d'eux-mêmes

Toute ressemblance avec la réalité...

© Cherche Midi

En écrivant "A la folie", Clémentine s'est inspirée de loin ou de près de sa propre personne. Personnalité hors-norme, un peu "fofolle", la comédienne ressent de plus en plus d'oppression à s'exprimer librement. "Quand on est avec des êtres différents et contraints, il y a une urgence de vivre, on va dans l'essentiel et dans la vérité des rapports", lance-t-elle. "A la folie" de Clémentine Célarie au Cherche Midi , 266 pages, 17,50 €.