Goncourt : carton plein pour les premiers romans dans la première sélection, révélée à Nancy

La prime aux primo-romanciers

Cela n'a pas échappé au jury du Goncourt : la rentrée littéraire de 2018 est très riche en premiers romans de qualité "La caractéristique de cette rentrée était que les premiers romans (94 au total, ndlr) étaient nombreux et surtout excellents", a commenté Bernard Pivot. "On peut même dire, a-t-il insisté, que la qualité des premiers romans l'emportait sur la qualité des auteurs plus connus ou confirmés".Parmi les premiers romans retenus par le Goncourt, on trouve notamment "La vraie vie" (L'Iconoclaste) de la Belge Adeline Dieudonné. Il est également dans la sélection du Renaudot et finaliste du prix du roman Fnac qui sera proclamé le 14 septembre. Les jurés du Goncourt ont également sélectionné la primo romancière Pauline Delabroy-Allard qui recevra samedi le prix des libraires de Nancy pour "Ça raconte Sarah" (Minuit).L'année dernière, aucun premier roman ne figurait dans la première liste du Goncourt. Contrairement à l'an dernier également, on ne trouve que des livres parus lors de cette rentrée. "Le lambeau" de Philippe Lançon, livre paru en avril, n'a ainsi pas été retenu . "Ce roman n'est pas une oeuvre d'imagination, c'est un témoignage (...) c'est un très bon livre, peut-être l'un des plus beaux de l'année mais ça ne correspond pas à ce qu'attend le Goncourt, c'est à dire couronner un roman d'imagination", s'est justifié Bernard Pivot.- Guy Boley, "Quand Dieu boxait en amateur" (Grasset)- Pauline Delabroy-Allard, "Ça raconte Sarah" (Minuit)- David Diop, "Frère d'âme" (Seuil)- Clara Dupont-Monod, "La révolte" (Stock)- Éric Fottorino, "Dix-sept ans" (Gallimard)- Paul Gréveillac, "Maîtres et esclaves" (Gallimard)- Nicolas Mathieu, "Leurs enfants après eux" (Actes Sud)- Gilles Martin-Chauffier, "L'ère des suspects" (Grasset)- Tobie Nathan, "L'évangile selon Youri" (Stock)- Daniel Picouly, "Quatre-vingt-dix secondes" (Albin Michel)- Thomas B. Reverdy, "L'hiver de mécontentement" (Flammarion)- François Vallejo, "Hôtel Waldheim" (Viviane Hamy)Le jury du Goncourt se réunira de nouveau les 2 et 30 octobre. L'an dernier, le Goncourt avait été attribué à Eric Vuillard pour "L'ordre du jour" (Actes Sud).