"Sérotonine" : 50.000 nouveaux exemplaires pour le livre de Houellebecq

En tête, toutes catégories confondues

Anticipateur ?

L'éditeur Flammarion a confirmé ce 10 janvier à l'AFP une information du magazine professionnel Livres Hebdo qui annonçait cette réimpression exceptionnelle. Le premier tirage du livre de Michel Houellebecq était de 320.000 exemplaires alors que le tirage moyen d'un roman en France avoisine seulement les 5.000 exemplaires. Selon le classement de l'institut GfK, publié par Livres Hebdo, "Sérotonine" est largement en tête des ventes de livres en France, toutes catégories confondues. C'est le seul livre de la rentrée d'hiver (avec celui de Raphaëlle Giordano, "Cupidon a des ailes en carton" qui se classe 14e) à figurer dans le Top 20 des meilleures ventes. Un total de 493 romans (dont 336 français) sont attendus en librairies d'ici à début mars.Le livre-événement de Michel Houellebecq a été publié lundi en allemand, mercredi en espagnol et ce jeudi en italien. La version anglaise est attendue en septembre. Le romancier n'avait rien publié depuis le polémique "Soumission", paru il y a quatre ans, le jour même de l'attaque contre Charlie Hebdo. Toutes éditions confondues, cet ouvrage s'est écoulé à près de 800.000 exemplaires dans le monde francophone.Sombre et poignant, le septième roman de Michel Houellebecq, 62 ans, plonge ses lecteurs au coeur de la France rurale et souffrante. Écrit des mois avant l'apparition des "gilets jaunes", le roman semble avoir anticipé ce mouvement.