Une lecture de contes par des drag-queens dans une bibliothèque parisienne provoque des réactions haineuses

Des centaines de messages bloqués

Soutiens à la bibliothèque Louise Michel

C'est à l'occasion de la Queer Week, qui se déroulait du 15 au 23 mars , que cette bibliothèque parisienne a organisé samedi 16 mars pour les enfants de 7 à 10 ans, et leurs parents, une lecture de contes non genrés, avec comme objectif de faire réfléchir sur les genres, les corps et les sexualités. Depuis, les personnels de la bibliothèque sont victime d'une vague de commentaires et de réactions haineuses et homophobes. La bibliothèque avait déjà organisé des lectures avec des drag-queens et ça s'était très bien passé", nous confie la responsable de la communication de la bibliothèque. "C'est pour cette raison que nous avons renouvelé l'expérience cette année"."C’était fait pour un public familial du quartier et venait qui voulait. Il s’agissait d’interroger les stéréotypes autour du fait que les petites filles seraient forcément des princesses et les petits garçons des chevaliers. La démarche, c’est simplement d’interroger le rôle des filles et des garçons", a confié la direction de l’établissement au journal 20 Minutes La bibliothèque a été contrainte de bloquer 400 messages de haine sur son compte Twitter @biblouisemichel, et le compte de la bibliothèque est même passé en mode privé pour modérer une véritable déferlante de messages homophobes, postés par des comptes d'extrême-droite comme FdeSouches, Boulevard Voltaire et Egalité et Réconciliation.Sylvie Vassallo, directrice du Salon du Livres et de la Presse Jeunesse de Montreuil, a exprimé sur son compte twitter son soutien à la bibliothèque Louise Michel.Et la mairie de Paris a fermement condamné "ces injures homophobes", précise 20 Minutes, "Nous sommes à leurs côtés et nous les soutenons dans leur politique de diversité et d'inclusion".L'Association des Bibliothécaires de France (ABF), a également apporté son soutien à la bibliothèque Louise Michel, en réaffirmant dans un communiqué publié sur son site "le rôle même des bibliothèques et des bibliothécaires de proposer au public des services, des animations et des collections pour tou·te·s, et sur tous les sujets pour favoriser les débats, lutter contre les prescriptions idéologiques et donner aux enfants comme aux adultes les clés pour comprendre le monde dans lequel ils et elles vivent".Après avoir envisagé de l'annuler, la bibliothèque Louise Michel a finalement décidé de maintenir le "Queer for Kids", une autre séance autour de la question des genres organisée sur le même mode le mercredi 20 mars, cette fois adressée aux 10-14 ans .