Jean d’Ormesson : "La vie est une fête et un désastre"

https://videos.francetv.fr/video/NI_599171@Culture

La gaité, malgré tout

Merci et pardon

Reportage : V.Gaget / N.Sadok / O.GardetteOn ne présente plus Jean d’Ormesson. Plus jeune académicien à 48 ans en 1973, auteur de nombreux best-sellers et surtout personnalité appréciée des Français à droite comme à gauche, l’écrivain-journaliste vient de sortir un nouvel ouvrage. Un livre miroir, dans lequel il fait le procès de sa propre existence. Ayant emprunté à Aragon ce célèbre vers "Je dirai malgré tout que cette vie fut belle" (Les yeux et la mémoire – 1954), M. le Comte d’Ormesson revient sur sa vie de jeune aristocrate, passionné de littérature que la vie a plutôt comblé .Lui qu’on décrit comme un "antidépresseur littéraire" ("je devrais être remboursé par la Sécurité sociale ! ", s’amuse-t-il) trouve difficile d’être un écrivain du bonheur dans le monde actuel. "Le monde est cruel, les gens sont malheureux, il faut essayer de prendre avec une sorte de gaité , même les catastrophes". Un optimisme de principe qui ne l’empêche pas de rester critique. Vis-à-vis des politiques – François Mitterrand, François Hollande dont il salue l’habileté mais regrette le manque de vision historique – de ses contemporains mais aussi et surtout vis-à-vis de lui-même.S’il devait résumer ce dernier ouvrage, Jean d’Ormesson utiliserait deux mots "merci", pour tous les bienfaits et le succès dont on l’a gratifié, et "pardon". Lui le mondain de droite élevé dans un château a réussi à trouver le bonheur, alors que beaucoup ne l’atteignent jamais. Alors bien sûr, la vie ne l’a pas toujours épargné, il a lui aussi subi des revers cuisants. Surtout, à l’entendre, avec le beau sexe. Ce charmeur l’assure : "Ce que les femmes préfèrent chez moi, c’est me quitter !"(Gallimard- janvier 2016), 484 pages – 22,5 euros.