Tintin : à 90 ans le héros d'Hergé dévoile encore des secrets

Par J.M.Ogier, L.Hakim @Culturebox Publié le 14/01/2019 à 12H31 Publié le 14/01/2019 à 12H31

CULTUREBOX Tintin vient de souffler ses 90 bougies. On connaît déjà beaucoup de choses sur le plus célèbre reporter du monde...mais pas tout. Benoît Peeters, auteur de "Hergé, fils de Tintin" chez Flammarion nous révèle quelques secrets concernant Milou, les Dupont, le capitaine Haddock et la célèbre fusée de "On a marché sur la lune".