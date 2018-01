Richard Corben, maître de l'horreur et du fantasy, Grand Prix du Festival d'Angoulême 2018

Un style unique en 3D

Etranges créatures

Les années Métal Hurlant

plus connue est celle de Den, jeune garçon malingre devenant un guerrier déchaîné dans un monde parallèle.



Surprise

Que retenir de Richard Corben ? Ses débuts underground dans les années 60, l'invention d'un style unique en trois dimensions, son succès rapide en Europe, ses personnages (Den, Bloodstar, Vic et Blood), ses œuvres dans la BD d'horreur, SF, Fantasy, ses collaborations avec Warren, puis Marvel et DC…Ses planches sont peuplées de biens étranges créatures. Zombies, gladiateurs bodybuildés, monstres et diables, tout le bestiaire de l'heroic fantasy. Au point que Richard Corben a été surnommé le Maître de l'horreur.Richard Corben naît en 1940 à Anderson, dans le Missouri. Après des études d'art, il se tourne d'abord vers des films d'animation avant d'entrer chez Warren Publishing où son talent va exploser dans les années 70 en illustrant des histoires d'horreur et de science-fiction devenues cultes, publiées dans les célèbres magazines Creepy, Eerie et Vampirella de l'éditeur Jim Warren…En France, c'est en 1975 que Corben débarque dans les pages de Métal hurlant dont il deviendra l'un des auteurs emblématiques, aux côtés de Druillet ou Moebius ou Spécial USA. Son oeuvre laNourri de fantastique et de science-fiction, il poursuivra une carrière d'auteur indépendant, riche en œuvres devenues des classiques de la BD (Den, Vic & Blood, Mondes Mutants…)Depuis le début des années 2000, il collaborait régulièrement avec les acteurs majeurs de l'industrie de la BD US : DC/Vertigo, Marvel ou Dark Horse.