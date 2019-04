Ce que l'on sait de "La fille de Vercingétorix", le prochain album d'Astérix

Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin) en septembre 2017, auteurs de la série Astérix signent le nouvel épisode, "La fille de Vercingétorix" © BERTRAND GUAY / AFP

Extrait d'une planche "La fille de Vercingétorix" © Edition Albert-René

L'éditeur n'a laissé filtrer qu'une ombre de l'adolescente. On distingue la silhouette d'une mince jeune fille avec une longue tresse terminée par un noeud et portant un glaive du côté gauche. "Elle porte un signe distinctif, un bijou gaulois, qui est peut-être une sorte d'héritage de son père. C'est ce symbole que César aimerait retrouver", consent à lâcher Jean-Yves Ferri.

Tirage exceptionnel de plus de 5 millions d'exemplaires

Les deux auteurs précisent que "c’est une ado en révolte. Normal, c’est pas facile tous les jours de s’appeler Vercingétorix !". Ils disent avoir "pas mal enquêté sur elle pour l’album : son apparence, son nom, son caractère... Comme vous savez, Vercingétorix était très discret sur sa vie privée, et les sources historiques sont rares. Mais, vous verrez, nous avons réussi à collecter de nombreux scoops !"La jeune fille est arrivée au village escortée par deux guerriers Arvernes dont l'un portant un sanglier-enseigne, le célèbre étendard de guerre caractéristique des tribus gauloises. Même chez Astérix et Obélix ("où elle n'est pas arrivée par hasard"), l'adolescente n'est pas en sécurité. "Cette pauvre fille de Vercingétorix est forcément l'objet de la convoitise romaine. César a intérêt à faire disparaître toute postérité du résistant gaulois", confie Jean-Yves Ferri. "On pourrait penser que les Gaulois du village d'Astérix étaient les plus résistants de toute la Gaule mais en fait non, il y a encore plus résistant qu'eux et c'est la fille de Vercingétorix!", affirme le scénariste de l'album.Aucun autre livre ne bénéficie d'un tirage aussi important dans le monde francophone. Le 38e volume des aventures du célèbre héros gaulois, imaginé il y a 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, bénéficiera d'un tirage exceptionnel de plus de 5 millions d'exemplaires, et sera lancé dans plus de 20 langues en 2019.En dehors des nouveaux albums, plus de 600.000 exemplaires d'une des aventures d'Astérix se vendent chaque année en France. Depuis sa création, en 1959, 380 millions d'albums ont été vendus dans le monde. Les albums ont été traduits dans plus d'une centaine de langues.