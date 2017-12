La dessinatrice de bande dessinée Annie Goetzinger est morte

"Les vies de Colette" : 1re de couverture (détail) par Annie Goetzinger © Dargaud

Grande dame de la bande dessinée, aimant dessiner les femmes, Annie Goetzinger laisse derrière elle une œuvre considérable. On lui doit notamment "La demoiselle de la Légion d'honneur" ou encore "La voyageuse de la petite ceinture" (avec Pierre Christin au scénario). Son dernier roman graphique sur la jeunesse de Colette était sorti au printemps.Son premier album, "Casque d'or" (Glénat, 1976), avait remporté deux prix au festival d'Angoulême. Elle dessine ensuite "Aurore, une vie de George Sand" (Éditions des femmes, 1978), d'après un scénario d'Adela Turin, et "Félina" (Glénat, 1979), pour Victor Mora.Elle enchaîne ensuite costumes de théâtre, illustrations, histoires courtes (collection "Fripon" des Humanoïdes associés), dessins de presse, notamment pour le journal Le Monde et plus récemment pour La Croix."Avec son dessin raffiné, élégant et distingué, Annie Goetzinger a enchanté tant de lecteurs. Son art du détail, des moindres détails, pour dessiner un visage, une silhouette, un corps ou une toilette, sa calligraphie soignée, ses couleurs directes subtiles, sa mise en scène stylée, son exigence constante, sa féminité absolue et son intelligence toujours mises au service de la narration, pour mieux nous faire comprendre et aimer ses personnages, demeureront associés à son nom", a souligné son éditeur en lui rendant hommage.