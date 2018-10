"Chroniques d'une survivante", le carnet dessiné de Catherine Bertrand, rescapée du Bataclan

J'ai réalisé à quel point l'ESPT était présent dans mon quotidien : à travers mes émotions, mes pensées, mes cauchemars. Il s'était inséré d'une manière violente et vicieuse, je n'avais rien vu venir… Voilà Bim dans la tronche. On a voulu t'assassiner ? Ok. Maintenant, deuxième effet Kiss Cool"

Catherine Bertrand, auteure de "Chroniques d'une survivante" (La Martinière)

Comment est né ce livre ?

Au départ ce n'était pas un livre. J'ai commencé à dessiner un mois après l'attentat. Je n'arrivais pas à m'exprimer oralement, à expliquer aux autres, ni à même à moi-même, ce qui se passait dans ma tête. Alors j'ai préféré passer par le dessin, pour reproduire des scènes du quotidien, et aussi dessiner ce que je ressentais. Donc au début c'était un peu anarchique, encore plus que le livre tel qu'il est aujourd'hui ! Il n'y avait pas de cases, pas de bulles. C'était important pour moi de faire mon truc comme je le sentais, très important pour moi d'occuper toute la page, qui m'apparaissait comme un espace de liberté. Je ne voulais pas des contraintes des cases. Dès que je pouvais, je faisais des dessins sur les coins de feuilles, sur ma tablette graphique. C'était des dessins spontanés. Je les ai redessinés par la suite pour le livre. Ensuite, je les ai montrés à mon entourage. C'était une manière pour moi de leur faire comprendre ce qui se passait en moi. Et puis j'ai aussi commencé à les montrer à mes amis rescapés, de l'association Life for Paris (association de victimes d'attentats). Ils s'y sont retrouvés et m'ont encouragée à continuer. Ils voulaient eux aussi montrer mes dessins à leur entourage, parce que comme moi ils manquaient de mots, que c'était difficile pour eux d'expliquer à leurs proches ce qu'ils ressentaient.

J'ai vraiment eu des retours positifs. Et puis un jour ma sœur m'a dit tu devrais en faire un livre. Comme c'est ma grande sœur, que c'est elle qui m'a appris à dessiner quand j'étais petite, et que je lui fais confiance, je l'ai écoutée. J'ai lancé une campagne de financement sur Ulule pour financer mon livre en auto-édition. En deux jours j'ai récolté l'argent nécessaire pour en imprimer 500 exemplaires.

Il y a eu une telle demande que j'ai dû rapidement en réimprimer 500 nouveaux exemplaires. Je passais mes journées entre la poste et les cartons. J'étais débordée et épuisée ! Alors j'ai décidé de lancer un appel aux éditeurs sur Twitter. C’est comme ça que mon projet a atterri aux éditions de La Martinière.



Ce livre a été un outil. J’avais besoin d’aider, je ne savais pas comment, et ce livre a permis à des rescapés, comme moi, de renouer avec leur entourage. Pour eux, c’était plus facile de donner ma BD à lire que d’expliquer. Dire que ça ne va pas et pourquoi, c’est compliqué. C’était le premier objectif de ce livre. Aider les autres. Et en même temps je me suis aidée moi-même. Mener ce projet à terme, ça m'a fait du bien. Je me sens utile.Ce n’est pas de l’événement en lui-même que l’on rit, mais des situations hallucinantes dans lesquelles on peut se trouver. Dans ce livre, je ne traite que de l’après. Je me sentais légitime de rigoler de ça. Et puis c’est mon caractère. Pour moi c’est important de rire. Si je ne ris pas, je ne vis pas. C’est l’humour qui me tient en vie. Pour moi c’est aussi une forme de résistance.



Aujourd’hui comment vous sentez-vous ?

Ça va mieux. Quand je suis chez moi je me sens en sécurité. Mais on n’est jamais à l’abri d’une rechute. Un jour ça va, et le lendemain ça peut être à nouveau le cauchemar, le retour des angoisses. Et c’est vicieux parce que ça survient toujours quand on ne s’y attend pas. La dernière fois, il y avait un enfant dans le métro avec un ballon. Et le ballon a éclaté. En deux secondes la journée bascule et tourne à la catastrophe. C’est un travail très long. Et il faut d’abord accepter le fait que ça ne va pas partir tout de suite, que ça ne partira probablement jamais complètement, que ce sera toujours un mouvement avec des vagues, avec des mieux et des moments difficiles, et qu’il faudra conjuguer avec ça.