Le romancier suisse Joël Dicker est l'auteur francophone le plus lu en 2018

Ce palmarès, dévoilé chaque année début février et basé sur des ventes en France (hors poches), compte au total 34 noms. Y figure cette année celui de l'ancien chef de l'État François Hollande (18e auteur le plus lu) qui a fait un tabac en librairie avec "Les leçons du pouvoir" , livre-bilan de son quinquennat qui doit sortir en édition de poche en avril.Ravi de se trouver parmi cet aréopage, réuni lors d'un déjeuner en présence de quelques journalistes, François Hollande a expliqué que ses tournées "dans les librairies de France" lui ont permis de découvrir "un public nouveau". Il raconte avoir connu une séance de dédicaces qui a duré sept heures. "Et j'ai senti, dès l'automne, monter le sentiment d'une distance entre les Français et le pouvoir", a glissé l'ancien président.