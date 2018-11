Une nouvelle tête pour la statue de Johnny Hallyday en Ardèche

C'était la part intime de la star de la chanson : Johnny Hallyday venait régulièrement à Viviers, une petite commune de l'Ardèche où est inhumée sa mère. A l'annonce du décès du chanteur, la municipalité a décidé de lui rendre deux hommages. Le centre culturel porterait désormais son nom et une statue le représentant trônerait sur la place principale. Commande est alors passée à un plasticien, Georges Daniel.Le 6 juin 2018, à un jour près six mois après la disparition de Johnny, la sculpture est inaugurée, en présence de nombreux admirateurs, y compris une solide délégation de bikers. La statue est dévoilée, et nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas le visage ni l'expression de leur idole. Il faudra pourtant quelques semaines pour que les protestations poussent le maire à demander à l'artiste de revoir sa copie. Georges Daniel s'est remis à l'ouvrage et désormais, la statue du "patron" évoque bien davantage le rocker disparu. Et tout le monde est content...Reportage : France 3 Rhône-Alpes N. Ferro / V. Fize / C. Thomas