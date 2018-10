Kev Adams et Jamel Debbouze rejoignent le "Who's Who" qui fête sa 50e édition

Le Préfet Marc Meunier en charge de la zone de défense de Paris, le recteur et archiprêtre de Notre-Dame de Paris Patrick Chauvet et le facteur de flûtes traversières Jean-Yves Roosen, rejoignent aussi cette année la célèbre "bible rouge", annuaire créé en 1953.

Près de 30% des 704 impétrants sont des femmes, comme la comédienne et réalisatrice Sara Forestier, la journaliste de M6 Nathalie Renoux, la chorégraphe Anne Nguyen.

21.500 personnalités recensées

L'édition 2019, qui recense 21.500 personnalités dans tous les domaines (affaires, politique, armées, sciences, artistes et métiers d'art), accueille aussi le comédien Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie-Française, l'humoriste Kev Adams, le Général Patrick Destremau, directeur de l'enseignement militaire supérieur, et aussi le maître boulanger-pâtissier Dominique Anract.



Le plus jeune membre du "Who's Who 2019" est une femme, la championne de patinage artistique, Gabriella Papadakis, 23 ans. Le doyen est l'architecte de la Pyramide du Louvre, Leoh Ming Pei, 101 ans.

TROIS QUESTIONS A antoine hebrard, EDITEUR DU "wHO'S wHO in france"

Le "Who's Who", qui fête sa 50e édition, a été le témoin de l'évolution de la société française, du recul relatif de la haute administration à la reconnaissance progressive du rôle des femmes.

1 A quoi sert le Who's Who ?

C'est un outil de travail. Ceux qui le consultent sont pour la plupart des professionnels, des chefs d'entreprise, des journalistes, des consultants, des chasseurs de tête, des administrations et des ambassades. Le Who's Who permet de situer sans erreur une nouvelle relation professionnelle, de vérifier les expertises, le cursus et les centres d'intérêt. Le Who's Who est le réseau des réseaux. On y entre uniquement pour ses compétences et ses responsabilités. Le Who's Who est oecuménique et universel, dans tous les domaine. On n'y entre pas de père en fils, ni par cooptation.

2 Le Who's Who in France paraît depuis 1953. Quels enseignements peut-on tirer de l'évolution de la société française ?

Le Who's Who est le miroir de l'activité et de l'évolution économique et sociale avec l'émergence successive au fil des années de la publicité, du marketing, des ressources humaines, de l'informatique avant internet et maintenant l'intelligence artificielle. En 65 ans, la haute administration a perdu peu à peu sa prééminence initiale. Les anciennes élites perdent de leur influence au profit de nouvelles catégories dynamiques. Les écoles de commerce et les cursus internationaux ont marqué la grande évolution du XXe siècle. Après la fonction publique, les années 80 ont vu les énarques largement intégrer le secteur privé. Enfin, la parité avance de plus en plus, même si il y a encore du chemin à parcourir : les femmes sont de plus en plus présentes à des postes de responsabilités.

3 Face à internet, quels sont les points forts du "Who's Who" ?

Les notices biographiques que nous publions sont rigoureusement exactes, à la fois rédigées avec les intéressés mais aussi vérifiées point par point, par nous. Nous sommes recopiées par des sites peu scrupuleux. Avec le recul, nous sommes confortés car nous restons la source incontestable. Notre comité éditorial fait un travail de bénédictins pour identifier les personnes agissantes qui participent à l'activité et au rayonnement de la France, toujours des personnalités un peu exceptionnelles par leurs compétences. Ce que nous aimons le plus est de découvrir des talents et des carrières atypiques hors médiatisation.