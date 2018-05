Dernier hommage à Pierre Bellemare lors de ses obsèques à Paris

https://videos.francetv.fr/video/NI_1244325@Culture

"Tout le monde l’appelait Pierrot"

Personnalité très populaire de la radio et de la télévision, pionnier de l'audiovisuel et père du télé-achat, Pierre Bellemare est décédé samedi à l'âge de 88 ans.C'est dans une église presque pleine que s'est déroulée la cérémonie, autour du cercueil fleuri de lys et cerné de roses rouges. Pierre Dhostel, fils de Pierre Bellemare et lui aussi figure du télé-achat, avait annoncé un hommage "ouvert à tout le monde". Au cours de cet hommage, le père Reydel, aumônier des artistes, a salué l'assemblée venue "honorer ce grand artiste pour un dernier adieu", avant de lire la première lettre de saint Jean.Complice et ami de Pierre Bellemare pendant trente ans, Jean-Paul Rouland s'est, lui, remémoré avec une grande émotion ses aventures télévisuelles avec celui que "tout le monde appelait Pierrot".Un enregistrement de Pierre Bellemare lisant "La Passion" de Charles Péguy a été diffusé, peu avant un discours de la comédienne Catherine Hiegel, nièce de Pierre Bellemare."Merci d'avoir accompagné mon papa pendant cinq ou six générations. Mon père a eu une longue carrière avec les Français", a déclaré Pierre Dhostel aux journalistes sur les marches de l'église, "j'ai souhaité qu'ils puissent communier une dernière fois. Il l'aurait souhaité, je pense".

La chanteuse et actrice Line Renaud a accompagné le cortège aux côtés de la famille. Très émue par la disparition de celui avec qui elle a fait "tellement d'émissions", elle a vanté le génie et la créativité de l'animateur.

Un studio Pierre Bellemare à Europe 1

"J'ai tout de suite su que pour faire une longue carrière il faut une voix, j'étais frappé par sa voix", a pour sa part souligné Michel Drucker à la sortie de l'Eglise. "Il faut que la jeune génération sache qu'avant d'être une star de la télévision, c'était une star de la radio", a ajouté l'animateur vedette de France 2. "C'est une lourde page qui vient de se tourner aujourd'hui", a quant à lui déclaré Christian Morin, ex-animateur de télé et de radio et clarinettiste.La disparition de l'animateur, connu pour sa voix enveloppante et son art du récit, avait suscité de très nombreux hommages, de Michel Drucker à Cyril Hanouna en passant par Stéphane Bern ou Jean-Pierre Foucault."Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision françaises et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenus familiers et que les imitateurs croquaient avec affection", avait pour sa part salué le président Macron.Europe 1, où il avait fait ses débuts dans les années 50, a décidé de baptiser son grand studio "en public" Studio Pierre Bellemare pour lui rendre hommage.Les cendres de Pierre Bellemare seront déposées dans quelques jours dans la chapelle familiale au cimetière du Père Lachaise à Paris, dans la stricte intimité familiale.