"Once Upon a Time in Hollywood" : découvrez le premier trailer du prochain film de Quentin Tarantino

Le pitch : en pleine période hippie, Rick Dalton (Léonardo Di Caprio) est un acteur star un peu passé de mode. Avec son complice Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure pour les cascades, ils tentent de se maintenir dans un monde du cinéma hollywoodien en plein bouleversement qu'ils ne reconnaissent plus.La bande annonce promet une mise en abyme avec de la fiction dans la fiction, les images alternant le noir et blanc télévisé d'une interview et la couleur pour la vraie vie des deux héros et les images du western dans lequel ils tournent.Léonardo Di Caprio et Brad Pitt sont entourés d'un casting de luxe, où l'on remarque notamment Margot Robbie, qui incarne Sharon Tate, la femme de Roman Polanski assassinée sauvagement par la secte de Charles Manson en août 1969. Egalement au casting : Al Pacino, Tim Roth, Damian Lewis et Luke Perry, mort en mars et dont il s'agit du dernier film.

Selon une rumeur persistante, Quentin Tarantino pourrait venir présenter ce film au prochain festival de Cannes. S'il était le 21 mai sur la Croisette, ce serait parfait pour célébrer les 25 ans de la Palme d'or de "Pulp Fiction".



"Once Upton a Time in Hollywood" est attendu sur les écrans français le 14 août.