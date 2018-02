"Cro Man", la nouvelle pépite de Nick Park et des studios Aardman

© StudioCanal

© Studio Canal

© Studiocanal S.A. and The British Film Institute / Joe Maxwell

LA FICHE Genre : Animation

Réalisateur : Nick Park

Pays : Grande-Bretagne

Acteurs (doublage de la version française) : Pierre Niney et Kaycie Chase

Durée : 1h29

Sortie : 7 février 2018

Synopsis : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Cette fois donc, pas de Wallace ni de Gromit. Pas davantage de Shaun ou de "coq-boy libre et solitaire" (Chicken Run). Ils vous manquent déjà ? Aucune inquiétude, Nick Park a pris son temps pour donner de l'épaisseur à ses nouveaux personnages, faits d'argile et de pâte à modeler, filmés en stop-motion, selon les canons habituels des studios de Bristol.Les petits nouveaux ne sont pas vraiment des perdreaux de l'année puisqu'ils nous arrivent de la préhistoire. Doug, tignasse et dentition en pétard, est le plus malin d'une petite bande d'hommes des cavernes qui vivote dans un joli paradis, à l'abri des attaques de dinosaures et de mammouths (ne pas s'inquiéter, aucune cohérence historique n'est revendiquée par les auteurs). Son principal ami, c'est Crochon, un sanglier de l'époque, rouquin plein de ressources.Tout va pour le mieux, la tribu subsiste tranquillement en chassant le lapin et en cherchant à déchiffrer les gravures laissées par leurs ancêtres sur les parois des grottes. Mais brutalement les choses vont se se gâter avec l'irruption d'ennemis sensiblement plus avancés, puisque déjà à l'âge de bronze. Expulsés de leur territoire, Doug et ses amis vont avoir l'opportunité de le récupérer… en disputant un match de football. Précision : tout ceci se passe tout près de ce qui deviendra plus tard Manchester, autant dire que côté ballon, on sait de quoi on parle, même à l'époque.Une fois de plus, nous voici bluffés par la géniale alchimie entre une animation unique au monde et un humour anglais toujours aussi porté sur l'absurde, des qualités largement développées dans tout ce que le studio a produit depuis sa création, de " Wallace et Gromit " à " Shaun le Mouton ". C'est très drôle, rondement mené, et à des années-lumières de ce que les industriels de l'animation nous offrent le plus souvent. "Cro Man", c'est du fait main, du travail d'artisan, même si le film est loin d'avoir été construit de bouts de ficelle. Il mérite déjà son inévitable succès !