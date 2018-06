Sandrine Kiberlain présidente du festival de cinéma américain de Deauville 2018

© Deauville 2018

César de la meilleure actrice en 2014 pour son rôle de juge d'instruction psychorigide dans "9 mois ferme" d'Albert Dupontel, la comédienne de 50 ans avait dirigé le Jury de la Caméra d'Or du Festival de Cannes en 2017.A l'affiche ces derniers mois de "La Belle et la belle", de Sophie Fillières et de "Amoureux de ma femme" de Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain a été sollicitée tout au long de sa carrière par des cinéastes comme Jacques Audiard, Stéphane Brizé, Alain Resnais, Claude Miller, André Téchiné, Benoît Jacquot, Jean-Paul Rappeneau, Nicole Garcia, Eric Rochant, Pascal Bonitzer, ou encore Laetitia Masson.En 2017, le jury du festival du cinéma américain de Deauville alors présidé par Michel Hazanavicius avait récompensé "The Rider", deuxième long métrage de la réalisatrice, scénariste et productrice sino-américaine Chloé Zhao, sorti en mars en France.