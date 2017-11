Rohingyas : déjà un million de dollars recueillis grâce à Omar Sy et à la "Love Army"

L'acteur français participe depuis mardi à une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la crise humanitaire des Rohingyas et se trouve dans un camp de réfugiés au sud du Bangladesh, aux côtés d'autres personnalités du monde du rap et de l'internet.



Cette opération a été lancée par une star française des réseaux sociaux, Jérôme Jarre, qui s'était fait connaître en 2013 sur le réseau social Vine et avait déjà procédé à des opérations #LoveArmy similaires pour la Somalie et le Mexique.

L'opération au Bangladesh doit se poursuivre pendant 48 heures. Mercredi vers 17h, plus de 1,06 million de dollars avait été collectés sur la plateforme de financement participatif Gofundme , soit plus que l'objectif initial de 1 million, grâce à une mobilisation de plus de 30.000 internautes.