Rencontre avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel réunis dans "Le meilleur reste à venir"

Retrouvailles 33 ans après "P.R.O.F.S"

https://videos.francetv.fr/video/NI_1345761@Culture

Le pitch : à la suite d’un énorme malentendu, deux amis de toujours décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Nous avons assisté à quelques instants du tournage. Ce jour-là, César, incarné par Patrick Bruel à qui il arrive toujours des aventures a fait une grosse chute. Il ne voit jamais de médecin mais son ami Fabrice Luchini qui campe un professeur de médecine insiste pour l’emmener aux urgences se faire examiner. La salle d’attente est bondée. Un grand nombre de figurants est présent. L’ambiance est à la fois concentrée et décontractée.Patrick Bruel et Fabrice Luchini ont un plaisir immense à se retrouver 33 ans après "P.R.O.F.S" la comédie culte qui les avait réunis à leurs débuts. Les deux comédiens ne s’étaient jamais perdus de vue mais n’avaient jamais retourné ensemble. C’est chose faite, pour leur plus grand bonheur et celui d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, les deux réalisateurs. Ambiance."Le meilleur reste à venir" : sortie le 4 décembre 2019