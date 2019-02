Mort de l'acteur Didier Pain, oncle de Vanessa Paradis

"J'ai l'immense chagrin de vous annoncer la mort de Didier Pain survenue dimanche 10 février 2019 à Bangkok. Une pensée tendre pour l'homme et l'acteur drôle et généreux.", a annoncé l'agence de comédiens et de réalisateurs artcine Figure débonnaire familière du cinéma français, Didier Pain a tourné dans une quarantaine de films.On se souvient notamment de son rôle de manager Lou Bill Baker dans "Mes Meilleurs copains" de Jean-Marie Poiré (1989). Dans "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère" d'Yves Robert (1990), adaptés de Marcel Pagnol, il interprétait l'oncle Jules. Et dans "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré il était le roi louis VI le Gros.Il avait aussi tourné notamment dans "Marche à l'ombre" (1984), "Jean de Florette" (1986), "Manon des sources" (1986) et "La Vouivre" (1989).Didier Pain, qui était l'oncle de Vanessa Paradis, fut son manager aux premières heures de la carrière de la chanteuse de "Joe le Taxi". Il avait notamment produit ses films "Elisa" et "Un amour de sorcière".