Retour du magazine Studio en forme de trimestriel, cinéma et art de vivre au menu

CULTUREBOX Une trentaine d'années après sa création, et quelques mois après l'arrêt de son dernier avatar, StudioCinéLive, le magazine Studio fait son grand retour vendredi sous la forme d'un trimestriel qui veut faire rimer cinéma et art de vivre.

Le nouveau Studio, dont la sortie coïncide avec le festival de Cannes (du 8 au 19 mai sur la Croisette), se veut un magazine glamour et haut de gamme, dont l'un des axes sera de faire découvrir aux lecteurs les goûts de personnalités du 7e art. "L'idée est de mêler l'art de vivre au sens large et le cinéma", a expliqué à l'AFP Thierry Chèze, rédacteur en chef du magazine. Ked Merad, Lelouch, Manu Payet en cuisine dans le premier numéro de Studio nouvelle version Le premier numéro proposera par exemple un reportage chez Kad Merad, une rencontre entre Manu Payet et un chef cuisinier, une correspondance entre Michel Hazanavicius et John Landis (réalisateur des Blues Brothers) ou encore un entretien avec Claude Lelouch autour de sa passion pour l'automobile. "C'est une manière de parler du cinéma autrement", dit le rédacteur en chef, heureux de participer à cette renaissance d'une marque appréciée des cinéphiles, lui qui était entré en 1993 comme stagiaire à Studio Magazine.

Le nouveau Studio, tiré à 150.000 exemplaires et vendu 7,90 euros, a recruté comme contributeurs des figures comme Pierre Lescure ou Chantal Thomass et a fait appel à des photographes de talent. Studio Magazine, l'ancêtre du nouveau titre, était un mensuel créé en 1987 par Marc Esposito (cofondateur de Première) et Jean-Pierre Lavoignat. Le titre avait fusionné en 2009 avec son rival Ciné Live pour donner naissance à Studio Ciné Live, qui s'est arrêté en décembre à la suite de son rachat l'an dernier.

Recomposition de la presse cinématographique française Cette relance de la marque Studio doit parachever une grande recomposition de la presse cinématographique française, initiée par LFF Médias, l'éditeur de l'hebdomadaire professionnel Le Film Français, qui avait racheté Première en 2016, puis StudioCinéLive (acquis auprès du groupe SFR). Dans la foulée, LFF a fait passer Première d'une publication bimestrielle à mensuelle, et avait cessé en décembre dernier la publication de Studio Ciné Live, avec l'objectif de relancer Studio sous la forme d'un trimestriel axé sur le glamour.



Il a aussi lancé une déclinaison trimestrielle de Première, "Première Classics". Pour préparer sa relance, Studio a organisé une campagne de financement participative, qui lui a permis de recruter en quelques semaines plus de 350 abonnés fondateurs.