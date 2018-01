Le Liban lève finalement l'interdiction sur le dernier film de Spielberg

Dans les salles dès jeudi

Un responsable de la Sûreté générale, chargé de la censure des oeuvres artistiques, avait assuré lundi que le film serait interdit car son réalisateur figure sur une liste noire de la Ligue arabe concernant le boycott des partisans d'Israël. M. Spielberg est sur cette liste pour avoir donné un million de dollars à Israël pendant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah au Liban. du film par les autorités libanaises Deux jours après l'interdiction , le ministère de l'Intérieur, qui habituellement valide quasi-automatiquement les décisions de la Sûreté générale, se dirige en fait vers une autorisation du film. "Le ministre de l'Intérieur Nouhad Machnouk va autoriser la diffusion du film "The Post", a ainsi indiqué mercredi un responsable du ministère. Le distributeur du film au Liban a lui indiqué que le long-métrage serait dans les salles dès jeudi.The Post, avec les acteurs américains Meryl Streep et Tom Hanks, revient sur la publication en 1971 par le Washington Post de documents du Pentagone exposant les mensonges des Etats-Unis en lien avec la guerre du Vietnam. La production australienne Jungle, qui raconte le périple tragique de l'aventurier israélien Yossi Ghinsberg, égaré dans la forêt amazonienne en Bolivie en 1981, avait par ailleurs vu sa licence retirée lundi après deux semaines de diffusion dans les salles libanaises.L'opinion publique est divisée au Liban sur cette censure: certains y voient une atteinte aux libertés publiques, d'autres refusent ce qu'ils considèrent comme une "normalisation" ou une acceptation d'Israël.