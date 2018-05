Cannes 2018 : Martin Scorsese, un géant du cinéma en 6 films

1973 Mean streets : le premier succès populaire

1976 Taxi Driver : Scorsese séduit le Festival de Cannes

1980 Raging Bull : le "method acting" au service d'un grand biopic

1990 Les affranchis : le film de gangsters par excellence

1995 Casino : une odyssée épique à Las Vegas

Le film raconte l'histoire de deux gangsters aux tempéraments opposés. Johnny Boy, petite frappe à l'attitude explosive, joué par Robert De Niro et Charlie, truand tiraillé entre sa foi et ses activités illicites. Charlie va tenter de sauver Johnny Boy de la situation périlleuse dans laquelle il s'est empêtré.Scorsese démontre ici toute sa maîtrise de la mise en scène en proposant des plans audacieux, à l'image de la scène où Charlie erre dans un bar, complètement ivre. Et que dire de la musique du film, notamment celle de la séquence d'introduction qui reprend le tube des Ronettes "Be my Baby" avec des photogrammes usés du Little Italy de ScorseseLe producteur Roger Corman, content du travail de Scorsese sur Bertha Boxcar, a proposé de financer le film à condition de prendre exclusivement des acteurs afro-américains. En manque d'argent, Scorsese considère la proposition avant de la refuser après une offre de financement de la part de Warner Bros.Taxi Driver est le résultat de la première collaboration avec le scénariste Paul Schrader. Dans ce film, Robert de Niro joue le rôle de Travis Bickle, un chauffeur de taxi insomniaque qui déambule dans les rues de New-York. Ce dernier n'arrive à trouver le sommeil que dans des cinéamas pornographiques où il observe la décadence d'une société qu'il exècre.Le film illustre la descente aux enfers d'un homme désespéré qui cherche par tous les moyens la reconnaissance de ses pairs. L'existence routinière de Travis Bickle est perturbée par sa rencontre avec une prostituée mineure, jouée par Jodie Foster, qu'il tente de libérer des griffes de son proxénète, interprété par Harvey Keitel.Afin de réaliser ce film, Martin Scorsese a réalisé de nombreux entretiens avec des chauffeurs de taxis pour reconstituer fidèlement l'ambiance des rues de new-yorkaises dans les années 70.En 1980, Martin Scorsese réalise son premier biopic sur le monde de la boxe. Raging Bull raconte l'histoire vraie du boxeur d'origine italienne Jake Lamotta à travers sa rivalité avec Sugar Ray Robinson.Le film en noir et blanc alterne entre des scènes de combat sur le ring très stylisées et des scènes de vie quotidienne à l'intensité dramatique déchirante. Comme souvent chez Scorsese, le schéma est celui de l'ascension fulgurante suivie d'un inévitable déclin.Robert De Niro, soucieux de donner un portrait fidèle du boxeur a enfilé les gants et s'est entraîné sous la coupe de LaMotta. Pour gagner le poids requis pour incarner Jake LaMotta (27 kilos) dans la dernière partie du film, De Niro a fréquenté les meilleurs restaurants parisiens pendant trois mois.Pour les amoureux des lasagnes et de la sauce bolognaise de maman, ce film est le plat de résistance de l'oeuvre de Scorsese. Scorsese revient ici au film de gangsters, 17 ans après son dernier long-métrage sur le sujet. On retrouve ses acteurs fétiches comme Robert De Niro, Joe Pesci ou Paul Sorvino aux côtés d'un petit nouveau, Ray Lyotta, qui joue le rôle principal.Henry Hill est un jeune italo-irlandais dont la seule ambition est d'intégrer la mafia mais ses origines l'empêchent d'accéder aux plus hauts échellons de la pègre. Malgré cela, il construit un empire basé sur l'acheminement de drogue, rapidement mis en péril par son addiction à la cocaïne.La mère de Tommy DeVito (Joe Pesci) est en réalité celle de Martin Scorsese. La scène du repas où Tommy emprunte le couteau de cuisine est d'ailleurs largement improvisée.

Cinq ans après Les Affranchis, Scorsese revient vers le thème des syndicats frauduleux et de la pègre avec Casino. L'action se passe à Las Vegas, où Sam Rosthein, plus connu comme "Ace", dirige le casino Tangiers. Nommé par la mafia de Chicago, Sam gère son établissement d'une main de fer, avec une aversion prononcée pour la tricherie.



Casino explore des thèmes chers à Martin Scorsese tels que la trahison, les drogues et la décadence. L'antihéros, infaillible en apparence, est entraîné dans sa chute par son ami, le sanguin mafieux Nicky Santoro (Joe Pesci) et sa femme Ginger, interprétée avec brio par Sharon Stone.

Secret de tournage : C'est la dernière fois que Scorsese a tourné avec Robert De Niro, après huit collaborations, avant l'annonce du nouveau projet du réalisateur, The Irishman, prévu pour 2019.

2013 Le Loup de Wall Street : les déboires du monde de la finance

Martin Scorsese s'inspire une nouvelle fois d'une histoire réelle, celle du trader Jordan Belfort qui a monté un empire financier grâce à une série de combines et d'arnaques. Avec son associé Donnie (Jonah Hill), il vit une existence fantasque, entre lancer de nain en plein bureau et consommation de drogues au petit-déjeuner.Tard dans sa carrière, Scorsese signe une comédie noire et réussit le pari de dénoncer le monde de la finance en affichant ses excès en tout genre.Le film détient le record du nombre de "Fuck" et de ses dérivés avec 506 insultes en trois heures, devançant ainsi d'autres films de Scorsese comme Casino (422 "fuck") et Les Affranchis (300).