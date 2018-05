Diaporama 10 photos Cécile Antoine-Meyzonnade @Culturebox Par

Cannes 2018 en images : Lars Von Trier, Spike Lee et la pluie

Mis à jour le 15/05/2018 à 10H36, publié le 14/05/2018 à 21H27

La pluie s'est invitée sur le tapis rouge pour cette septième journée. Au programme, Lars von Trier pour "The House that Jack built" (hors compétition) et son tatouage provocateur, Spike Lee et ses poings américains "Love/Hate" pour "BlacKkKlansman"(compétition officielle) et Kristen Stewart et ses pieds nus.