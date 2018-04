Cannes 2018 : Lars von Trier, exclu depuis 2011, revient hors compétition avec "The House That Jack Built"

"The House That Jack Built" de Lars von Trier, teaser

Sur les traces d'un serial killer

"L'homme qui tua Don Quichotte" de Terry Gilliam, la bande annonce

"Pierre Lescure, président du Festival, et son conseil d'administration ont décidé d'accueillir le retour du réalisateur danois Lars von Trier, Palme d'or 2000, en Sélection officielle. Son nouveau film sera projeté Hors Compétition", indique le Festival de Cannes dans un communiqué.En 2011, Lars von Trier avait fait scandale à Cannes en exprimant sa "sympathie" pour Hitler. Malgré des excuses, il fut déclaré persona non grata sur la Croisette, une sanction sans précédent. Son fim "Melancholia" resta en compétition et l'Américaine Kirsten Dunst remporta le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle de mariée dépressive.Le réalisateur danois, Palme d'or 2000 pour "Dancer in the Dark", n'avait plus été invité depuis sur la Croisette. "Pierre Lescure a beaucoup oeuvré depuis quelques jours pour lever le statut de persona non grata" du Danois, avait confié mercredi Thierry Frémaux, le délégué général."The House That Jack Built", avec Matt Dillon et Uma Thurman, suit les traces d'un serial killer.Autre annonce cannoise : "L'homme qui tua Don Quichotte" de l'ancien Monty Python Terry Gilliam, avec Adam Driver et Jonathan Pryce, sera projeté en clôture. Il sortira en même temps en France. Le film maudit sur lequel Terry Gilliam a passé vingt ans de sa vie, avec un premier tournage avorté en 2000, a failli ne pas sortir en raison d'un conflit avec le producteur Paulo Branco, finalement résolu début avril.